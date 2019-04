Itt épül az uszoda, itt meg a... Mi is?

(X)



Az egykori Lippai – majd később Hafner – fatelep helyén felépült, több mint 300 munkahelyet teremtő Tisza Center szolgáltató- és irodaház, illetve a mellette álló, 12 liftes lépcsőházával a város legnagyobb lakóközösségét alkotó, 270 lakásos Tisza Palota az elmúlt években sokat dobott a környék megítélésén.A 7 ezer m-es, modern Tisza Centerben élelmiszer-áruház, call center, gyorsétterem és több iroda kapott helyet, a Tisza Palota földszintjén pedig üzletek és szolgáltatóegységek létesültek. Nem csoda, hogy a környező utcák egyre népszerűbbek a szegediek körében. Ezt támasztja alá az is, hogy az elmúlt évben a Tisza Palotában lévő lakások árai folyamatosan emelkedtek.Persze a stadion műfüves focipályája, a vízitelep, a csónakkikötő, a futásra és kerékpározásra ösztönző töltés és a közeli halászcsárdák komoly vonzerővel bírnak. Innen a városközpont autóval 8 perc, trolibusszal 6 megálló, bár néhány száz méteren belül itt is van minden, ami egy család kényelmes életéhez napi szinten szükséges: élelmiszer-áruházak, benzinkút autómosóval, zöldséges, gyorsétterem, pizzéria, fogorvosi rendelő, állatorvosi rendelő, gyógyszertár, fodrászat, kozmetika, utazási iroda, horgászbolt, cukrász- és pékárubolt.A környék ázsióját az Etelka sori sportközpont területén éppen most épülő uszoda is bizonyára emeli majd. A kerítéssel körülzárt építkezés mellett viszont más is épül.– A Tisza Center és az új uszoda között helyet kap egy 30 lakásos társasház, az Etelka Ház – kaptuk a tájékoztatást a Tisza Center 1. emeletén, a Reál Hungary Zrt. irodájában. A földszint + 3 szintes, két lépcsőházas, liftes épület kivitelezése jelenleg az alapozás fázisában van. A lakásokat – amelyek nagy többségéhez igénybe vehető a népszerű csok – kulcsrakész állapotban adják majd át, a tervek szerint 2020 első negyedévében.