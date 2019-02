Szalag mellé áldás is járt a Szent Benedek iskola végzőseinek

(X)

Illés Helga táncoktató irányításával október óta gyakoroltak a pannonhalmi bencések fenntartásában működő Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola táncosai a pénteki szalagavató bálra, mely remek hangulatban zajlott le. A 29 fős végzős osztály diákjainak szalagját feltűzés előtt Hardi Titusz főigazgató atya áldotta meg, aki Pannonhalmáról érkezett az ünnepségre.Az érettségire készülő osztály fele-fele arányban turisztikai, illetve informatikai ágazati képzésen vesz részt, és lehetőségük van az ötödik év végén szakmai vizsgát tenni. Az első végzős osztály egyébként tavaly tett érettségit, és a tanulók zöme ezt a lehetőséget választotta – mondta el Polestyuk Tibor tagintézmény-vezető, hozzátéve, hogy nappali tagozatuk hat osztályába jelenleg összesen 140-150 fő jár, de estis osztályaik is vannak.Csupán pontszámítás alapján, a központi felvételi megírása nélkül nyerhetnek felvételt a diákok az iskolába, a jelentkezési határidő: február 15., péntek. A jelentkezők száma évről évre egyre több, ezért terveik szerint szeptemberben – ahogy már tavaly is – külön turisztikai és informatikai osztályokat indítanak.A Magyarországi Bencés Kongregáció által működtetett iskola erőssége a kis létszámban rejlik, így erősebb a tanárok személyes odafigyelése a tanulókra, a sajátos nevelésű igényű diákokat fejlesztő pedagógusok segítik.– Nálunk magától értetődő, hogy valamennyi tanár személyesen is ismeri a tanulókat, akik nem csak Szegedről járnak a Szent Benedekbe: Dóc, Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös, Tiszasziget, Klárafalva felől jönnek hozzánk tanulók.A 2009 óta működő iskola keresztény szellemiségben, a bencés nevelési filozófiát követve oktat, amely az ezeréves pannonhalmi bencés oktatási hagyományokra épít. A tanárok célja, hogy tanulóinkat eredményesen készítsék fel a sikeres érettségire és továbbtanulásra, illetve a szakmai vizsgára.