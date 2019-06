Több mint 61 millió forint támogatás a kamarától

(X)

A nyertes cégek 80 százalékos intenzitású támogatáshoz jutottak. Ők egyebek mellett telephely vásárlására, hőszigetelésre és fűtéskorszerűsítésre, saját fejlesztésű zsaluzási technológia piaci bevezetésére, panzió felújításra, alapanyag és alkatrész beszerzésére, valamint tréler vásárlására fordíthatják az 5 éves futamidőre megítélt összegeket. A kamarai pénzügyi alapokból kihelyezett forrásokból Szeged mellett Makóra, Szentesre, Hódmezővásárhelyre, Szegvárra, sőt Felgyőre is jutott.A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara továbbra is várja a kamarai tagok pályázatait gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint innovációs témákban. A soron következő elbíráláson azon pályázatok kerülnek előterjesztésre, amelyekhiánytalanul benyújtásra kerülnek.Az igényelhető maximális támogatási összeg 10 millió Ft, a támogatási intenzitás 80%. A vállalkozások a kapott pénzügyi segítséget kamatmentesen, 5 éves futamidővel tudják használni. Idei újítás, hogy már az újonnan belépő, önkéntes kamarai tagvállalkozások is pályázhatnak a kamarai pénzügyi alapok forrásaira.A pályázati kiírás megtalálható a www.csmkik.hu weboldalon.Bővebb információ telefonon aszámon, a-es melléken kérhető.