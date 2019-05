Tuti tippek soproni nyaraláshoz

www.hotellover.hu Sopron és a Hotel Lövér megér egy nyári utazást is! Találkozzunk az erdő közepén!

A Sopron legszebb részén, a lővéri fenyveserdő ölelésében megbúvó legendás szállodában, aben igazán közel lehetünk a természethez az erdőre vagy a saját pihenőparkra néző szobákban, a tágas éttermi teraszon, az ötödik emeleti napozón vagy éppen a szabadtéri játékokkal és gondozott füves területekkel hívogató parkban. Nyugalom, harmónia és családias hangulat vár minket, garantált a jó alvás a klimatikus alpesi levegőn, és az árnyas fák alatt még a kánikula is kellemesen átélhető, a nyáresti grill vacsorák pedig minden napunkra felteszik a koronát.Sopron és a Lövérek tagadhatatlanul népszerű úti cél az idősebb generáció képviselői között, talán a nosztalgia, talán az egészséges erdei klíma, talán a kellemes szállodai élmények miatt. A Hotel Lövér 55 +-os vendégek számára kidolgozottvasárnaptól péntekig kihagyhatatlan lehetőség! Idén már nyáron is foglalható ez a bővített félpanzióval, csoportos mozgásprogramokkal, vezetett erdei sétákkal és ingyenes transzferrel bővített szenior ajánlat. Bizony, a szálloda segít a nyugdíjas vendégeknek a szálloda és a vasútállomás vagy az autóbusz-pályaudvar közötti közlekedésben. Érdemes tehát jegyet váltani a Szeged és Sopron között menetrendszerűen közlekedő közvetlen távolsági autóbuszra, mert Sopronba érve a szálloda már mindenről gondoskodik.Mire is vágyunk, amikor nyaralni indulunk? Kényelmes szállásra, jó konyhára, szép látnivalókra, no és pénztárcabarát árakra. Szeretjük az akciókat és a kedvezményeket, hogy többet engedhessünk meg magunknak. A Hotel Lövér új lehetőségei azonnali, garantált árkedvezményeket jelentenek mindenkinek, csak élni kell velük: ha nem szállásközvetítőnél, hanem közvetlenül a szállodánál foglaljuk le szobánkat, már 5%-kal olcsóbban nyaralunk. A közvetlen foglalás természetesen történhet e-mailben, telefonon, személyesen vagy aweboldal szállásfoglaló rendszerében. És ha az első tartózkodás után úgy érezzük, hogy ide bizony máskor is eljönnénk, ne hagyjuk ki a regisztrációt a, ahol – csomagajánlattól függően – 25-15-10% árkedvezmény is megillet majd minket a szállodai szobafoglaláskor, sőt a kötbérmentes lemondás extrán kedvező lehetőségének is örülni fogunk.A szálloda egyik legnépszerűbb csomagajánlata a két éjszakás, hosszabbítható, felár ellenében akár hétvégén is igénybe vehetőajánlat, amely már 49.300 Ft/2 fő/2 éj ártól biztosít bővített félpanziót és a szállodai wellness-sziget használatát. Aki szeretné igazán belevetni magát Sopron és környéke felfedezésébe, annak javasolt hosszabb időtartamra érkeznie. Akeretében, már 87.000 Ft/2 fő/4 éj ártól kinyílik a soproni világ! A vakáció küszöbén érdemes megemlíteni, hogy a Hotel Lövér gyerekekkel is kitűnő pihenőhely! A szálloda minimum 3 éjszakás12 éves korig ingyen fogadják a gyerekeket június végétől július közepéig! Gyerekekkel kötelező a közeli Familypark felkeresése az ausztriai Szentmargitbányán. Ha a belépőket a Hotel Lövér recepcióján vásárolják meg, jó, ha tudják, hogy a 3 és 12 év közötti gyermekeknek 50% kedvezmény jár a jegy árából! Az interaktív családi vidámpark egyszerűen szenzációs, folyamatosan bővülő kínálata, az attrakciók minősége és a hely természeti szépsége a család minden tagját lenyűgözi.