Az éj lányai magyarul árulják a szerelmet

A lépcsőházban a falra felszerelt 150 éves szexuális segédeszköz még most is emlékezteti a ház lakóit, mi folyt itt az 1900-as évek elején. Az akkori üzemeltető hagyta meg emlékbe. Ez egy kapaszkodó, amit pucér hátsójú kurtizánok fogtak meg... de nem magyar specifikum, Prágában és Párizsban is találni ilyeneket.