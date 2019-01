Borús történetek sötét estékre

Laura Marshall: Ismerősnek jelölt

Dot Hutchison: Pillangók kertje

Karen Mcmanus: Lehull a lepel

Sarah Pinborough: Ha addig élek is

Louise hétköznapi életet él elvált anyaként kisfiával. Mindennapi apró-cseprő gondjaiba villámcsapásként érkezik egy Facebook-üzenet: ismerősnek jelölte egy volt középiskolás osztálytársa, Maria. A dologgal csak egy probléma van: a lány 25 éve halott. Legalábbis így tudja mindenki. A történetből hamar kiderül, miért zaklatta fel ez a dolog Louise-t: a nő negyed évszázada súlyos lelki terhet cipel magában. Felelősnek érzi ugyanis magát diáktársa halálában, ám hogy pontosan miért, az természetesen csak lassan, a történet előrehaladtával derül ki. Felveszi ugyanis a kapcsolatot néhány egykori gimis barátjával, akik szintén tudják, mi lehet a probléma azzal, ha Maria mégis életben van, és közösen próbálnak a végére járni, hogy csak egy ízléstelen tréfa áldozatai, vagy valaki még tudja rajtuk kívül, mi történt azon a végzetes estén, amikor egy iskolai bálból Maria zaklatottan elindult és többé senki nem látta.Egy elszigetelten álló, hatalmas ház mellett gyönyörű kert terül el. A kert nemcsak buja virágokat és árnyas fákat rejt... A "Pillangók" becses gyűjteményét is: elrabolt fiatal nőket, akiket fogvatartójuk pillangószárnyas tetoválással bélyegez meg. A gyűjtemény ura a brutális, őrült Kertész, akinek mániája, hogy elkapja és megőrizze magának a szépséges pillangólányokat. Miután a kertet végül fölfedezik, az FBI ki akarja kérdezni az egyik túlélőt. Victor Hanoverian és Brandon Eddison ügynökök kapják a feladatot, hogy göngyölítsék fel karrierjük egyik leggyomorforgatóbb ügyét. Ám a kihallgatott lány, akit csak a Maya néven ismernek meg, önmagában is kész rejtélynek bizonyul. Ahogy kibontakozik a lány fordulatos és csavaros története, lassan fény derül a Pillangók kertjére is, Maya pedig mesél régi sérelmekről, új megmentőkről, valamint egy szörnyűséges férfiról, aki semmitől sem riadt vissza, hogy rabságban tarthassa a szépséget. De minél többet árul el a lány, az ügynökök annál inkább gyanakodnak, hogy vajon mit titkol még…Hétfő délután a Bayview Gimi öt diákja a büntetését tölti egy osztályteremben. Bronwyn, az ész, aki a Yale-re készül, és soha nem szegi meg a szabályokat. Addy, az elbűvölő szépség és a tökéletes bálkirálynő megtestesítője. Nate, a bűnöző, aki most épp feltételes szabadlábon van dílerkedés miatt. Cooper, a sportoló, aki bajnok baseballjátékos. És Simon, a különc, a gimi hírhedt pletykarovatának szerkesztője.Csakhogy Simon nem éli túl ezt a büntetést. Mielőtt még kijöhetnének a teremből, életét veszti. A nyomozók szándékosságot sejtenek a fiú halála mögött... Az eset után egy nappal mindenki döbbenetére Simon pletykarovatában leleplező híráradat jelenik meg a fiú legismertebb osztálytársairól, és ez mind a négyüket a gyilkosság gyanúsítottaivá teszi. Vagy az is lehet, hogy mind egy szabadon portyázó gyilkos bűnbakjai? Mert mindenkinek vannak titkai, nem igaz? Te vajon milyen messzire mennél el, hogy ne lepleződj le?Egy nő kilép egy kapcsolatból, mert fizikailag fenyegetve érzi magát és gyermekét az apa súlyosbodó alkoholizmusa miatt. A férfi elborult aggyal tajtékzik, és kezét ökölbe szorítva bosszút fogad. A következő jelenetben évekkel később látjuk viszont a nőt és gyerekét, és mivel tapasztalt thrillerolvasók és -nézők vagyunk, tudni véljük, mi fog történni: a középosztálybeli emberek szép, szolid élete romba dől, amikor utoléri őket a múlt. És nyilván meg is hal valaki. A regény pontosan úgy indul, mint a többi, hasonló történet, de nem úgy folytatódik... Nagyon nem.A szereplők titkokat cipelnek, amelyek persze idővel összefonódnak. A múlt valóban romba dönti a szép, szolid életeket, de egészen másképp, mint ahogy azt vártuk. A borzalom fokozatosan tárul elénk, és mire ráébredünk, hogy az író ismét csőbe húzott bennünket.