Elhunyt Luciano De Crescenzo olasz bestselleríró

Kilencvenéves korában elhunyt csütörtökön Luciano De Crescenzo olasz bestselleríró.



A szerző halálát a műveit megjelentető Mondadori milánói kiadói csoport erősítette meg. Az 1928. augusztus 18-án született De Crescenzót néhány napja kórházban kezelték.



A nápolyi születésű író mintegy 30 műve vált bestsellerré. Köteteiben a filozófiai témákat humorral fűszerezve kötötte össze az olasz, azon belül is a nápolyi életérzéssel és mentalitással.



Mintegy 20 nyelvre lefordított művei több milliós példányszámban keltek el. Világszerte ismertté Cosi parlo Bellavista (Imígyen szóla Bellavista) című kötete tette, amelyből azonos címen - De Crescenzóval a főszerepben - film is készült 1985-ben.



De Crescenzo eredetileg mérnöknek tanult a Nápolyi Egyetemen, majd az IBM vezető mérnöke lett. Az 1970-es évektől kezdve aztán egészen az írásnak és a filozófiának szentelte magát.



Forgatókönyvíróként és rendezőként is aktív volt, a Cosi parlo Bellavistán kívül három további filmben közreműködött ilyen munkakörökben.



Magyarul megjelent egyik legismertebb kötete A görög filozófia rendhagyó története, melyet több európai gimnáziumban és egyetemen segédkönyvként használnak.



De Crescenzo saját bevallása szerint a prozopagnózia nevű ritka betegségben, más néven arcvakságban szenvedett.