Fókuszban a fotósszenvedély

Bögi Tamás szikár alakja, szerény megjelenése manapság szinte tartozéka számos városi eseménynek.

– Kaptam a szüleimtől 1966 karácsonyára, tizenöt évesen egy Pajtás gépet. Családi és iskolai események fotózásával kezdtem, később a folytatást már egy kicsivel jobb masina, az orosz Szmena tulajdonlása jelentette. Elvégeztem Győrben a gépipari technikumot, majd levelezőn a Bánki Donát Műszaki Főiskolán gépész üzemmérnöki diplomát szereztem, de ekkor már itthon egy korabeli kincsnek számító Zorkij 4K típusú gépem volt, jó minőségű Helios objektívvel. Mindig úgy alakultak a dolgaim, hogy a fényképezés iránti szenvedélyemet semmi sem gátolta. Így volt ez az első munkahelyemen, a Rába-gyár szerszámtechnológiáján is, és otthon is engedték, hogy hódolhassak a kedvtelésemnek, pedig 1985-ig, házasságkötésünk tizedik évfordulójáig két gyerekkel bővült a család. Segítségükkel tudtam egy lépést előre tenni, ez volt a tájképfotózás, barangoltam a városban, sorra találva meg az újabb és újabb exponálási lehetőségeket.– Akkor, 1990 táján még nem, hiszen a technikai színvonal meglehetősen behatárolt volt, előbb fekete-fehér fotókat készíthettem, majd következett a diaképek alkotása. Az újabb lépcsőfokot a külföldi utazások lehetősége teremtette meg, ahogy mind többször tudtunk a határokon túlra menni, úgy bővült az én repertoárom is, mostanáig harminc országban készült felvételeket tartalmaz. Kettőt érdemes közülük kiemelni, az egyik a mai Ukrajna, a legelső utam volt. Egy általam orosz nyelvből korrepetált zalai diák hívott meg Kijevbe, aki akkor a kijevi katonai akadémián teljesített szolgálatot. Az ottani kultúra, az építészet, a sok zöldterület különlegessége fogott meg. A másik nagy élményem teljesen más, a Nyugat-Európától is sokban különböző Skandinávia tágas térbeli viszonyaival, a modern és a hagyományos építészet ötvöződésével.

A rendet mindig szerettem, soha nem bírtam volna elviselni a felvételek dobozokban tárolását, a képei-

met viszont ekkor már rengeteg album őrizte. A lakásban egyre csak gyűltek az albumok, kezdtek kiszorítani az életterünkből.

Bögi Tamás

Ajándékkal érkezett az új korszak

Nemcsak krónikásként dokumentálja a város eseményeit Bögi Tamás, hanem jól elkapott pillanatokat szerkeszt vizuális kompozíciókba.

Élmények és barátok

Kislányunokával.

Új kiállítás

Májusban a győr-szabadhegyi József Attila Művelődési Házba látogatók is találkozhatnak majd Bögi Tamás fotóival.

Már-már a befejezésen gondolkodtam, amikor a legnagyobb szerencsémre beköszöntött a legmodernebb technika…– Nem volt egyszerű, mert elkezdett ugyan érdekelni, de tudtam, hogy a komolyabb elsajátításához nem elég csak kattintgatni, annál sokkal nagyobb tudás szükséges. Szakkönyvek során rágtam át magamat, így az ezúttal a hatvanadik születésnapomra kapott Panasonic Lumix márkájú gép már nem talált készületlenül. Nem volt ugyan csúcsminőségű, de az alapoktól elindulni kiválóan alkalmasnakbizonyult. Következhetett fotóspályafutásom harmadik időszaka, a rendezvények pillanatainak megörökítése, együtt a videózási lehetőséggel. Két és fél éve jelent meg a Kisalföldben az első képem, melyet azóta közel kétszáz követett, nemegyszer találkozva a nevemmel is, a felvétel elkövetőjének dokumentálásaként. Helyet kaptam a Széchenyi-egyetem öregdiákjainak Alumni magazinjában, bemutatkozhattam az országos médiában is. Két erdélyi és egy győri fotóm díjazottként szerepel egy országos cég idei két naptárában.– Nem sajnáltam a pénzt egy Nikon D3400-as gépre, amely kezdő profi eszköznek számít, de már nem szeret-nék visszalépni az évtizedek alatt megküzdött színvonalból. Nagy örömömre szolgál, hogy munkáimról általában pozitív visszajelzéseket kapok, de ennél is értékesebbnek tartom, hogy sokaknak csinálok kedvet a rendszeres fotózáshoz és a rendezvények látogatásához. Hét és fél éve mentem nyugdíjba az Ipartechnika Kft. logisztikai vezetőjeként, a gyermekeim már önálló életet élnek, a feleségem több mint négy évtized után sem tiltott el a szenvedélyemtől, amely által rengeteg barátot szereztem és ma is érzem, hogy számítanak a munkáimra. Azt, hogy idáig, például az Újvárosi Művelődési Házban jelenleg áprilisig megtekinthető kiállításomig eljutottam, a fotózással való folyamatos foglalkozásnak, a kitartásnak és a médiabeli kollégák segítségének köszönhetem.