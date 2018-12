Schiffer Miklós: Ha a stílusnak vannak szabályai, a viselkedésnek még inkább

Nem archaizálni kell, hanem modernizálni

– Mottója, hogy a jó modor akkor is létezik, ha sokan nem hallottak róla.– Ez a gondolat indított el, hogy jó lenne írni egy könyvet, ami nem protokoll, nem etikett, nem a nagyon szigorúan vett szabályokról, hanem az életben előforduló dolgokról szól.– Hogy állunk a jó modorral?– Abban bízom, hogy divatba jön. A divatban is van dinamika, a lazaság után mindig jön egy feszesebb, kitaláltabb irány. Talán így lesz a viselkedéssel is. Meg vagyok győződve arról, hogy sokaknak elegük van az őket körülvevő modortalanságból. Nem a húszas-harmincas évek viselkedési kódexeit kellene visszahozni, mert a világ változik: változik a gondolkodásunk, az irodalmi, filmízlésünk, változik minden körülöttünk. Nem archaizálni kell, hanem modernizálni. Ha ember és ember között van viselkedés, az szebbé teszi a hétköznapokat.– Az illem konzervatív megtestesítői a royalista britek. Megunhatatlanok a róluk szóló hírek, események. Mennyire szól ez a meséről vagy a követendő mintáról?– A legjobbkor jött a kérdés. Pont ma olvastam Obama feleségének a könyvében, hogy mikor a first lady találkozott II. Erzsébettel, azt mondta neki a királynő, hogy a királyi protokoll már olyan fáradt és elavult, hogy ő maga is nagyon nehezen viseli el. Nyilvánvalóan nagyon szigorú, poros szabályoknak kell megfelelni, hány méterre állhat, mit csinál, hogy hajol. Ettől függetlenül példaértékű az angol udvari etikett, példaértékűek a megszorítások, a rangok tisztelete. Nem az határozza meg a viselkedést, hogy milyen körökben mozog valaki, hanem az, hogy ő maga milyen. És ez nagyon-nagyon nagy különbség.

Az angolszász kultúrában az emberi eredmény sokkal fontosabb, mint az anyagi, és ez nagyon jó példa arra, hogy nem csak pénzről szól a világ. A viselkedés pont azért szép, mert ha van pénzed, ha nincs pénzed – ugyanúgy tudsz viselkedni.

Attól, hogy szívesen kapunk be egy szaftos hamburgert valamelyik trendi street food helyen, még nem árt tisztában lennünk azzal, hogyan étkezhetünk kulturált módon a damaszttal terített asztal mellett.

A stílus is tanulható

Nem nemzeti kérdés

– Az örök klasszikus magyar példa erre a Hippolyt, a lakáj, amiben egy újgazdag házaspár próbál formálódni viselkedésben, de nevetségessé válnak. Hol van az igazság: Hippolytnál vagy Schneider Mátyásnál? Tanulható a viselkedés és a stílus?– Mindenképpen megtanulható. A stílusról Giorgio Armani, a milánói divat doyenje mondja, hogy „a stílus tanulható". Ha a stílusnak vannak szabályszerűségei, a viselkedésnek még inkább. Arra viszont nagyon figyeltem a könyvben, hogy ne legyek megmondó. Van véleményem, de a könyvem nem kötelező tananyag.– Némi kötelező elvárást mégiscsak minimalizálni kellene...– A négyes bázist már az elején tisztázom: ha valaki tud köszönni, ha valaki tud kérni és megköszönni és valaki pontos, akkor a mai világban a lényeggel tisztában van. Minden más, ami ezután történik, az hab a tortán. Ha körbenézek, sokaknál ez a négy alap is hiányzik: köszönés, kérés, megköszönés, pontosság.– Jöjjön a hab is...– A nő tisztelete, a gyerekek óvása és a rászorulók segítése. Ez a másik olyan bázis, ami a viselkedésünket meghatározza. Ha ezekkel a tisztában vagyunk és odafigyelünk, akkor kellemesebb lesz egymással élni. Mindegy, hogy kisváros, nagyváros, Győr, Budapest, Berlin vagy Hongkong.– Mintha XXI. századi lovagi erényeket sorolt volna...– Távol tartottam magam attól, hogy férfikönyvet írjak. Ez nem gentlemankódex, mindenkinek szól, bár érdekes módon a viselkedéssel foglalkozó könyveket általában férfiaknak írják.– Azért ez nem nagy titok, kedves Miklós, hogy miért. Egy nő csak egy férfi mellett lehet királynő...– Természetesen, de a nőnek is tudnia kell, hogy mit várhat el. Ernyey Béla mesélte, hogy volt nő, aki azért sértődött meg rá, mert a feneke alá tolta a széket. Nem értette, hogy mit akar. A nőnek tudnia kell, hogy mit várhat el a férfitől. Van egy nagyon híres mondás arról, hogy „nem azért nyitod ki az ajtót egy nőnek, mert ő egy lady, hanem mert te egy gentleman vagy". Ez a lényeg. Én ellene vagyok, hogy a nemeket ilyen szempontból azonos mércével mérjük, miközben természetesen hangsúlyozom, hogy egyformák vagyunk más szempontból, de a viselkedésben, azt gondolom, a férfiaknak eggyel előbbre kell lenniük. A férfitól várható el az udvariasság a nőkkel szemben, nem pedig fordítva. De a nemek egymás közti, tehát az azonos nemek egymással szembeni udvariassága is fontos. Amikor odalépek egy lifthez, nyugodtan egy másik férfit is előreengedhetek, és ha csak nők vannak a liftben és nő lép be, ő is köszönhet a többi nőnek. A viselkedés nem nemektől függő, hanem ember és ember közötti reakció.– Mi az, ami önnek a magyar közéletben jártában-keltében a leginkább fáj?– A durvaság. Az emberek hamar felkapják a vizet, hamar dudálnak, ütik a kormányt, türelmetlenek. Az is hamar feszültséget kelt, hogy emberek, akik egymással konfliktusba kerülnek, ezt még egy tegezéssel is megfejelik, és akkor tényleg elindul az, aminek nem kellene elindulnia. Mégse gondolom azt, hogy a magyar férfiak udvariatlanabbak, modortalanabbak vagy rosszabbak, mint a külföldiek. A jó modor nem nemzeti kérdés, ez kulturális, műveltségi, edukációs, családi háttérből, családi környezetből hozott kérdés.– Nagyon tetszik a fotó, amin hamburgert eszik szmokingban. Nem kell túl modorosnak lenni, túlkomplikálni a viselkedést, mert amikor hamburgert eszünk és megfogjuk, akkor a szaft bizony folyik...– ...és megnyaljuk utána az ujjunkat. Meg a rántott csirke után is, amit ugyanúgy megfogunk. Azért is ellenpontoztam, hogy szmokingban fotózom a hamburgert, mert szmokingban is ehetek hamburgert. Pont ezt akartam elérni a könyvvel.

Ha hölgy ül az asztalnál, s elmegy a mosdóba, egy kicsit illik megemelkedni és amikor visszajön, ugyanezt tenni, felállni, mert ő visszatért. Ez nem kötelező, de szép. A viselkedés szépségét szeretném hangsúlyozni.

A kapcsolatoknak mindig is megvoltak a szabályai, amelyeket a közösség tagjainak be kellett tartaniuk. Schiffer Miklós ezeket rendszerezte könyvében a XXI. század igényeinek megfelelve.

Az ünnep a formalitásról is szól

– Advent és karácsony milyen ünnepi viselkedést kíván meg?– Mondhatnám azt, hogy legyünk egymással kedvesek, barátságosak, türelmesek, de ne csak adventkor. Mindennap, minden alkalommal jó lenne. Ünnepkor, amikor elmegyek valahová a szerelmemmel, a párommal, megünneplek egy születésnapot egy étteremben, vagy csak otthon meglepem, vagy a karácsonyfa alatt összegyűlik a család, legyünk egy picit formálisabbak. Nem mondom, hogy zakó, de a férfin legyen egy szép nadrág, egy szép pulóver, egy fehér ing, a nőn legyen egy blézer vagy akár egy kis alkalmi ruha. A megjelenésünkkel is ünnepeljünk.

Ha emberek találkoznak, ne beszéljenek a politikáról, ne beszéljenek a másik anyagi viszonyáról, a szerelmi életéről, beszélgessenek másról. Ebben nevelni kell a magyarokat, mert mi pont azokat a témákat szeretjük kibeszélni, amiket a legkevésbé illik.

Tudta?

Bíborbanszületett Konstantin bizánci uralkodó a X. században komplett illemtankönyvben foglalta össze a viselkedés, a rendezvényeken és a császári udvarban való megjelenés, a közös étkezés szigorúan követendő törvényeit.