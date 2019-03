27 úszó képviseli Csongrád megyét a ma kezdődő debreceni viadalon

A bajnoki címvédő csapat. A szegedieknél Bonecz Boglárka (jobb szélen) hiányzik majd, de így is éremesélyes lehet a Haász SZUE női gyorsváltója. Fotó: MÚSZ

A tavalyi országos bajnokságon fantasztikus volt a Csongrád megyei termés, hiszen a NICS-HSÚVC sportolója, Szi- lágyi Csaba 50 és 100 méter mellen is bajnok lett, ahogy a Haász SZUE női gyorsváltója is bajnoki címet szerzett, a szegedieknél pedig Vas Luca még egy-egy ezüst- és bronzmedált is begyűjtött egyéniben. Azóta a mezőny még erősebb lett, ráadásul most a vb-kvalifikáció is tét lesz, így nem egyszerű jósolni, pláne megismételni a tavalyi sikereket.A Haász SZUE és a NICS-HSÚVC egyaránt 11 úszóval utazott Debrecenbe, a hódmezővásárhelyieknél tartalékként még ott lesz Dohányos Annamária is, illetve a szegediek friss igazolása, Tadas Duskinas is indul, de hazája, Litvánia színeiben.A szegedieknél Vas Luca tavalyi eredményessége és Fábián Fanni nyár óta mutatott formája alapján különösen bizakodóak lehetnének, de pont e két tehetség küzdött betegséggel a felkészülés utolsó napjaiban, így sok a kérdőjel. Az egyesület olimpikonja, Olasz Anna mindenesetre elárulta: szerinte úgy is éremesélyes lehet a címvédő gyorsváltójuk, hogy Bonecz Boglárka most nem lesz ott a kvartettben. A világbajnoki ezüstérmes klasszis egyébként egyéni célt is kitűzött, 1500 méteren egyéni csúcsot szeretne elérni, amely akár dobogós helyezésre is esélyessé teheti.A vásárhelyieknél Bán Sándor vezetőedző bizakodva várja az ob-t, és reménykedik benne, hogy Szilágyi Csaba ezúttal is egyeduralkodó lesz a mellúszó sprintszámokban. A szakember szerint a többi számban további A- és B-döntős szereplésekre lehet még esélyük, a mix vegyes váltójuk pedig akár a nagy klubokat is megszorongathatja, ami bravúros időeredmény esetén érmet is érhet.A Hód Úszó SE három versenyzővel utazott Debrecenbe. A másik vásárhelyi klubnál a legérdekesebb kérdés a következő: a legnagyobb korosztályos tehetségnek kikiáltott Ugrai Panna idén mire lesz képes, miután tavaly már bemutatkozott a felnőtt mezőnyben? Ezúttal 100 és 200 méter háton, 200 méter vegyesen és 100 méter pillangón indul a mindszenti reménység.A Szentesi Városi Úszó Club két tehetséggel képviselteti magát, Csatlós Flóra mellúszóként B-döntőkre esélyes, de ha jó formát fog ki, 50 méteren az A jelű finálét is elérheti. A hátúszó Orbán Réka nemrég tért vissza a sportághoz.A Csongrád megyei indulók, Haász SZUE: Olasz Anna, Vas Luca, Fábián Fanni, Fábián Bettina, Szilvási Gréta, Fábián Milán, Ulrich Botond, Sliz Bálint, Szabó Bálint, Farkas Tamás, Lőrincz Ádám (litván színekben: Tadas Duskinas).NICS-HSÚVC: Szőke Zita, Kerecsen Gerle, Batta Orsolya, Forján Anna, Zaka Maja, Szi- lágyi Csaba, Nikolics Uros, Petrovics Péter, Süli Ákos, Pertich Zsombor, Szabó Tamás (tartalék: Dohányos Annamária).Hód Úszó SE: Ugrai Panna, Burai Boglárka, Matejdesz Máté.Szentesi Városi Úszó Club: Csatlós Flóra, Orbán Réka.