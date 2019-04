A félidőben: Vardar Szkopje-MOL-PICK Szeged 14-12

Még üres az Aréna. Fotó: Süli Róbert

Pastor a meccs spanyol ellenőrével beszélget az edzés előtt. Fotó: Süli Róbert

Öten egy labdáért. A MOL-PICK Szeged csapata (kékben) komoly erőpróbára készülhet Észak-Macedóniában. Fotó: Török János

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés, Szkopje, Jane Sandaski Aréna, 6000 néző. Vezeti: Badura, Ondogrecula (szlovákok).Miloszavljev - Skube 5, Siskarjov, Kristopans 6, Kalarash, R. Ferreira 1, Gyibirov 3.Ig. Karacic 4, Cupic, Sztojlov, Gorbok. Vezetőedző: Roberto García Parrondo.Alilovic - Sostaric 1, Maqueda 2, Bombac 3, Bánhidi 4, Zsitnyikov, Källman 3.Sego (kapus), Blazevic, Canellas 1, Sigurmannsson 1, Gaber, Balogh 2/2, Bodó.Juan Carlos Pastor.Kiállítás: 4, ill. 6 perc.Hétméteres: 1/0, ill. 3/2.Skube már ötödször, jól játszik az exszegedi, 19-16. Bánhidi válaszol beállóból, 19-17.Kristopans ellen véd Sego, a kipattanó kapufa, Källman rendezetlen fal ellen, 18-16.Kristopans a Vardar legjobbja, 18-15. Bodó passzol rosszul Gabernek.Cupic a szélről, Sego!!! Maquedának szerencséje van, 17-15.Sostaric megszerzi a labdát, Källman belövi a hazai kapuba, 17-14.Bodó előkészítetlenül lő, a lécen hal el a labda.Skube lendületből, nagy gól, 17-13.Bombac talpról a kezek alatt, 15-13. Skube Sego lábai között, 16-13.Vardar-gól, de támadó szabálytalanság. Támadhat a Szeged.Gaber húzza Kristopans mezét, két percet kap érte.Gyibirov parádés gólt lő a szélről, 15-12. Bodó Miloszavljevbe...a Vardar indítja útjára a labdát, Karacic fut keresztbe, Sego védéssel mutatkozik be!FÉLIDŐBánhidi lő kapufát. Rohan a Vardar, Karacic, 14-11. Negyven másodperc van hátra. Huszonhárom másodperc, megállítják a játékot a sporik. Balogh adja kínaira a labdát Sigurmannssonnak, 14-12. Bombac még blokkol egyet. FÉLIDŐidőt kérnek a hazaiak. Kristopans átemel mindenkit, ötödik gólja, 13-11.Karacic lövése rossz, támadunk, Canellas előtt szétugrik a fal, 12-11.Skube akad össze Bánhidi Bencével, két perc a szlovénnek. Bánhidi szedi össze a labdát, 12-10.Bánhidi ziccerét védi Miloszavljev, Gyibirov rohan, a hazai kapufa velünk van!tarthatatlan a lett óriás, Kristopans, 12-8. Bánhidi fordul be Bodó labdájával, 12-9.újabb hazai védés, marad a labda nálunk, végül Bombac belövi, 11-8. Nyögvenyelős eddig.Gyibirov kiszorított szögből, mellé pattint.Sostaric először kap labdát a jobb szélen, él a helyzetével, 11-7.Källman hibázik a szélről, Miloszavljev véd. Eksztázisban a közönség. Karacic gólja után már 11-6.labdát szerez a Vardar, Gyibirov száguld végig a baloldalon, 10-6.bravó! Cupic büntetőjét kiüti Alilovic!Kristopans Alilovic kezei között, 9-5.Balogh lövését védi Miloszavljev.Balogh hétméteresből, 8-5.Maqueda adja el a labdát, Skub rohan, 8-4. Kalarash rántja le Maquedát, két perc a "jutalma".Maqueda lövése gyenge emberhátrányban. Gaber nem bír Karciccsal, gól a jobb alsóba, 7-4. Időt kér Pastor.Karacic fut keresztbe a szegedi fal előtt, 6-4. Bánhidit már másodszor állítják ki.megállítják a játékot, Karacic kap sárga lapot a kispadon. Zsitnyikov lő messziről, talpról, fölé. Jól védekezik eddig a Vardar.Kristopans lövésébe csak beleérni tud Alilovic, 5-4.Alilovic hárít, a kipattanó a Vardaré, Ferreira bevágja, 4-3. Källman a balszélről, 4-4.Maquedánál látnak belemenést a játékvezetők.Gyibirov fut be a szélről, 3-3. Maqueda a kapufára.Gaber harcol ki büntetőt. Balogh belövi, 2-3.ügyesen pörgeti le a kiállítást a PICK.Alilovic védi Ferreira ziccerét. Skube ritmusváltása okoz zavart, 2-2.Gyibirov szerez gólt, de visszafújják lépés miatt. Bánhidit állítják ki két percre.Karacic mellé. Értetlenkednek a hazaiak, Maqueda pedig gólt lő addig, 1-2.Kristopans az elmozduló Alilovic helyére, 1-1. Sigurmannsson a kapufára lövi a hétméterest.mi keezdünk, Bombac tör be, 0-1.elhangzott a BL-himnusz, kezdődhet a találkozó!a szegedi játékosok már a pályán, most egyenként a hazaiak érkeznek.a Szeged legerősebb keretével érkezett Szkopjéba, a hazaiak azonban sérülés miatt nem számíthatnak német és montenegrói válogatott balátlövőjükre, Christian Dissingerre és Vuko Borozanra.Bent a Szeged is. Hamarosan kezdődik a BL-meccs. Lesz izgalom! Kövessenek bennünket!A Vardar befejezi a melegítést.Lassan megtelik az aréna. 100 szegedi a lelátón.Hatalmas fütty fogadta a Szegedet. Pedig ekkor ha 500-an lehettek a lelátón. Mi lesz itt a meccsen? Ezt kell kizárni, hiszen a Vardar Aréna maga a pokol.- Nincs könnyű dolgom - mondta tökéletes magyarsággal Roberto Parrondo, a Vardar vezetőedzője, a Szeged egykori játékosa.Bizonytalan a jövőnk, egyelőre még nem foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy mi lesz velünk? Most a Szeged elleni két meccs a legfontosabb, erre koncentrálunk. A családom jól van, itt élnek a lányok és a párom velem Szkopjéban. Hogy meddig, ezt még én sem tudom.Még csend az Arénában. A MOL-PICK Szeged játékosai már az öltözőben, szól a zene, hangol a csapat. Megtelik a meccsre a csarnok, a helyiek szerint 7 ezer szurkoló lesz. Gyibirov Instagram-oldalán már posztolt, hogy ez lesz az utolsó BL-meccse Szkopjéban. Nagy a gond, az orosz mecénás kiszáll, így veszélybe került a Vardar. Erre azonban most nem lehet építeni, az észak-macedón együttes biztos, hogy ezerrel küzd majd. Kemény meccs lesz! De a Szeged erős, kiváló formában van.Remek hangulatban telt a tréning, minden szegedi játékos elszánt, tisztában van vele, hogy mekkora a tét. Most még csend volt az Arénában, este viszont megtelik a csarnok, pokoli lesz a hangulat.Hamarosan egy Bodó Richárd interjút láthatnak itt az oldalon.Kezdődik az edzés. Ha késő este van a meccs, akkor mindig edz a MOL-PICK Szeged. Ilyenkor már nem kell bonyolult dologra gondolni, a mozgáson, a taktika csiszolásán van a hangsúly. Szerencsére mindenki jól aludt, napsütésre ébredt a társaság, a játékosok a reggeli után közösen kávéztak, beszélgettek. Furcsa látványt nyújt Szkopjéban a sok-sok emeletes busz, az egyiken éppen a Nantes észak-macedón válogatott kézilabdása, Kiril Lazarov reklámozott egy céget.19 órától gyakorolt a csapat, Bubori Kornél erőnléti edző melegítette be a fiúkat, majd előkerült a labda, végül a Dean Bombac fémjelezte csapat nyerte a focimeccset, 5-3-ra, pedig Sostaricsék 3-0-ra is vezettek, végül mégis veszítettek. Ezután még néhány taktikai elemet vett át a csapat, 1 óra 15 percig tartott a foglalkozás.Csütörtök délelőtt újabb edzés vár a fiúkra, 11 órától lesz egy kis átmozgatás, este pedig jön a meccs, a BL-csata.Üdvözlünk mindenkit Észak-Macedónia fővárosából, Szkopjéból. Szerencsésen megérkezett a MOL-PICK Szeged, 10 perc csúszással landolt a gép, a csomagok viszonylag gyorsan megjöttek, még egy kis tréfa is belefért, Stanislav Kaspárek eldugta Stefán Sigurmannsson bőröndjét, aki így izgatottan tekintett a szalagra, ami üres volt. Természetesen csak néhány pillanatig hagyta kétségek között a cseh játékos az izlandit, aki végül jót nevetett. 22 fok, meleg fogadta a társaságot. A Nagy Sándor reptér 20 kilométerre van a szállástól, így 30 perces buszozás után foglalta el a társaság a Hotel Russia szobáit. Ebéd, majd pihenő következik, 19 órától pedig edzésen vesz részt a keret.A szegedi klub közben szerződést kötött a legendás PICK-játékos, Bajusz Sándor gyermekével, Brunóval. Este fotókkal, videókkal jelentkezünk!Már Újvidék előtt pihen a csapat, remek a tempó, nem volt sor a határon. 13.20-kor indul a repülő Belgrádból, várhatóan 14.30-kor landol a gép Szkopjéban. Nagy, Pedro és Sunajko maradt ki a keretből.Kezdjük a legfrissebb hírrel: az észak-macedón Vardar Szkopje orosz tulajdonosa, Szergej Szamszonenko az elmúlt héten bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a csapatot, nem támogatja tovább a klubot. Arról már nagyon régóta lehetett hallani, hogy komoly anyagi problémákkal küzd a patinás Vardar, nemcsak a jelenlegi keret felé van tartozása a mecénásnak, hanem régóta görget maga előtt komoly adósságokat. A nagy kérdés, hogy ez milyen hatással van a szkopjei együttesre, amely éppen a MOL-PICK Szeged ellen csatázik a VELUX EHF Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Az első meccset holnap 20 órakor vívja idegenben, a szkopjei pokolban a magyar bajnok és kupagyőztes.Szerdán reggel Szegedről Belgrádig buszozik a társaság, majd repülőre ül, egyórás utazás után pedig Szkopjéban landol. A szálloda közvetlenül a csodaszép Vardar Aréna mellett található, így innentől kezdve csak gyalog közlekedik a társaság. Szerda este és csütörtök délelőtt is a meccshelyszínen edz a csapat. Jó hír, hogy mindenki egészséges, Zsitnyikov, Gaber, Bodó és Källman is rendbe jött. A húsvéti ünnepek alatt sem állt le a csapat, mindennap (!) volt délelőtt edzés. Hétfőn a védekezés gyakorlása játszotta a főszerepet, kedden a támadásvezetést sulykolta a keret.Több érdekessége is lesz az összecsapásnak. A két szurkolótábor példás barátságot ápol egymással. Szegedi oldalon Joan Canellas és Jorge Maqueda éppen a Vardartól igazolt Szegedre. Stas Skube és Szergej Gorbok helyzete pedig fordított, a PICK-mezüket cserélték fel szkopjeire.Mester és tanítványa néz majd egymással farkasszemet a kispadon. Juan Carlos Pastor Valladolidban és Szegeden is trénere volt Roberto Parrondónak, aki most a Vardart irányítja.– Ebben a párharcban, úgy gondolom, hogy döntő lesz az első meccs – nyilatkozta Matej Gaber, a Szeged szlovén válogatott játékosa. – Követjük a filozófiánkat, nyerni szeretnénk a Vardar otthonában. Tudjuk, hogy nehéz lesz, de mindent megteszünk a győzelemért. Mindig jó érzés hallani a szegedi szurkolók buzdítását. Szerte Európában ott voltak a meccseinken. Mindig segítenek, így most is a Szkopje ellen.A MOL-PICK Szeged háromnapos BL-túrájáról a delmagyar.hu-n útinapló formájában számolunk be, friss hírekkel, fotókkal, videókkal. A meccsről szöveges online tudósítással jelentkezünk.