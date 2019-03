A legvégsőkig küzdenek: anyagi gondok a Hódmezővásárhelyi FC utánpótlásában

Ismét veszélybe került a működés a hódmezővásárhelyi labdarúgó-utánpótlásnál. Fotó: hfc.hu

Újból viharfelhők gyülekeznek a hódmezővásárhelyi labdarúgás fölött. Az ősszel jelentkeztek már az anyagi gondok, ám akkor megmenekült a vásárhelyi klub, pedig komolyan felmerült, hogy a stadiont is be kell zárni, mert nem jut forrás annak üzemeltetésére. Akkor sikerült úrrá lenni a problémákon, azonban most hasonló gondokkal kell szembenéznie a HFC-nek.A klubnak ugyanis egy 60 millió forintos TAO-támogatási keretet hagyott jóvá a Magyar Labdarúgó-szövetség, ám ebből eddig csupán a harmadát, mintegy húsz millió forintot sikerült lehívnia a HFC-nek. Mindez azt jelenti, hogy ezeknek a forrásoknak a hiányában jelenleg fizetés nélkül végzik a munkájukat a klubnál dolgozó utánpótlás-edzők, így jelenleg csakis a szakemberek kitartásán és elkötelezettségén múlik, hogy az edzéseket megtartsák a korosztályos csapatok számára.– Addig tudunk várni, amíg az edzők fizetés nélkül is hajlandók eljönni dolgozni, ezért köszönettel is tartozunk nekik. Próbálunk támogatókat keresni, de rengeteg elutasítást kapunk. Mindez roppant elkeserítő, de azon vagyunk, hogy megoldjuk ezt a helyzetet – mondta Horváth Zoltán, a Hódmezővásárhelyi FC elnöke.A tét nem kicsi. A HFC utánpótlásában ugyanis közel 400 igazolt gyermek sportol, az intézményi Bozsik-program keretein belül pedig 600 gyermek futballozik, azaz megközelítőleg 1000 gyermek sorsa bizonytalan, miközben éppen az előttünk álló hétvégén indul be igazán a nagyüzem a legtöbb korosztályban. Számos meccs, kihívás vár a gyerekekre, akik ezért dolgoztak hosszú heteken át, ez volt a céljuk, hogy végre játszhassanak: ez viszont most veszélybe került.A szülői közösség ugyanakkor megértő és segítőkész volt: javaslatukra a Hódmezővásárhelyi FC-nél már- ciustól megemelték a képzési hozzájárulás költségét, viszont az elnök ennek kapcsán kifejtette, ez nem tesz ki akkora összeget, amellyel ezt a 40 millió forintos hiányt pótolni lehetne.– Mindenképpen az a célunk, hogy az összes bajnokságot befejezzük. Az idegenbeli mérkőzésekre is elutaztatjuk a csapatainkat, ennek költségeit, ha máshogy nem, akkor az egyesület vezetősége saját zsebből fogja rendezni. Semmiképp nem akarjuk, hogy valamelyik csapatunk ne tudjon elutazni, és végül kizárják, mert ez nemcsak az utánpótlást érintené hátrányosan, hanem akár a felnőttcsapatunkat is – hangsúlyozta Horváth Zoltán.