A Maty-éri kajak-kenu vb lesz az év sporteseménye: mutatjuk a 2019-es versenynaptárt

Négy sportágban rendeznek 2019-ben Magyarországon olimpiai kvalifikációs világbajnokságot. Az áprilisi egyéni asztalitenisz-világbajnokságon és a júliusi vívó-vb-n ranglistapontokat lehet szerezni, amelyekkel közelebb kerülhet a tokiói részvétel, az augusztusi kajak-kenu vb-n, a szeptemberi öttusa-vb-n pedig közvetlenül osztanak kvótákat. A kajak-kenunak Szeged, a másik három világbajnokságnak Budapest ad otthont.



Az eddigi legnagyobb magyarországi felnőtt multi- sportrendezvénynek ígérkezik július és augusztus fordulóján a budapesti Maccabi Európa Játékok.



A magyar labdarúgó-válogatott mind a nyolc mérkőzését lejátssza a 2020-as, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság selejtezőjében. Az Eb-részvételt érő első kettőbe kerülés reményében Szlovákiában kezdi a sorozatot március 21-én, és november 19-én Walesben fejezi be.



Immár hagyományosan Budapesten, a Papp László Sportarénában kerül sor májusban a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjére. Július elején rendezik a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat Székesfehérváron, és az augusztusi első Forma–1-es futam Mogyoródon lesz.



JANUÁR

5. Férfi röplabda Európa-bajnoki selejtező, 5. forduló, Magyarország–Svájc, Kazincbarcika

9. Férfi röplabda Európa-bajnoki selejtező, 6. (utolsó) forduló, Macedónia–Magyarország, Szkopje

9. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló

10–27. Férfi kézilabda-világbajnokság, Dánia és Németország

11–13. Rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság, Dordrecht

12. Rövidpályás gyorskorcsolya juniorországos bajnokság, Budapest

14–27. Ausztrál nyílt teniszbajnokság, Melbourne

15–20. Asztalitenisz World Tour-verseny, Budapest

15. Női vízilabda világliga, európai selejtező, Franciaország–Magyarország

21–27. Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Minszk

23. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló

25–27. Asztalitenisz női ETTU Kupa,negyeddöntő, 1. mérkőzés (Budaörs)

26. IV. Magyar Sznúker Gála, Budapest

28–31. Nemzetközi fedettpályás idénynyitó öttusaverseny, Budapest

29. Férfi vízilabda, világliga, európai selejtező, Németország–Magyarország

31–II. 3. Légfegyveres országos bajnokság, Százhalombatta



FEBRUÁR

I. 31–3. Légfegyveres országos bajnokság, Százhalombatta

1–3. Rövidpályás gyorskorcsolya világkupa, 4. állomás, Drezda

1–2. Tenisz Davis Kupa-selejtező, Németország–Magyarország, Frankfurt

3. Super Bowl LIII, Atlanta

3. Tollaslabda országos bajnokság, Pécs

5–17. Alpesisí-világbajnokság, Are

6. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája,csoportkör, 7. forduló

6. Az Európai Labdarúgó Szövetség tisztújító kongresszusa, Róma

6–9. Tenisz Fed Kupa, euro-afrikai zóna I-es csoport tornája, Bath

8–10. Rövidpályás gyorskorcsolya világkupa, 5. állomás, Torino

8–10. Asztalitenisz női ETTU Kupa, negyeddöntő, visszavágó (Budaörs)

9–16. Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), Szarajevó

12. Női vízilabda világliga, európai selejtező, Magyarország–Hollandia

12–13. Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések

14. Labdarúgó Európa-liga, első kieséses forduló, első mérkőzések

16. Férfi röplabda magyar kupa, döntő

16–17. Atlétikai fedettpályás országos bajnokság, BOK Csarnok

17. Női röplabda magyar kupa, döntő

18–24. Női tenisztorna, Budapest

19. Férfi vízilabda világliga, európai selejtező, Magyarország–Oroszország

19–20. Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések

21. Labdarúgó Európa-liga, első kieséses forduló, visszavágók

23–24. Kötöttfogású birkózó Magyar Nagydíj, Győr

23–24. Evezős ergométeres országos bajnokság, Győr

27. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája,csoportkör, 8. forduló



MÁRCIUS

1–3. Rövidpályás gyorskorcsolya, Tisza-kupa, Szeged

1–3. Fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság, Glasgow

1–3. Asztalitenisz ob (később kijelölendő helyszínen)

2. Atlétikai téli dobó ob, Szombathely

2–12. Téli Universiade, Krasznojarszk

5. Női vízilabda világliga, európai selejtező, Magyarország–Olaszország

5–6. Labdarúgó Bajnokok Ligája,nyolcaddöntő, visszavágók

7. Labdarúgó Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzések

8–10. Női és férfi párbajtőr WestEnd Grand Prix, Budapest

8–10. Rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokság, Szófia

12. Férfi vízilabda világliga, európai selejtező, Málta–Magyarország

12–13. Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók

14. Labdarúgó Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók

16. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 9. forduló

16–17. Női kézilabda magyar kupa, négyes döntő

17. Forma–1, Ausztrál Nagydíj, Melbourne

18–24. Műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság, Szajtama

19–24. Légfegyveres Európa-bajnokság, Eszék

21. Labdarúgó Eb-selejtező: Szlovákia–Magyarország

22–24. Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard világkupaverseny, Budapest

23–24. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, rájátszás, 1. forduló, 1. mérkőzések

24. Labdarúgó Eb-selejtező: Magyarország–Horvátország

27. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 10. forduló

27–30. Úszó országos bajnokság, Debrecen

27–31. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, rájátszás, 1. forduló, visszavágók

29–31. Női vízilabda Európa Kupa, hatos döntő, Torino

31. Forma–1, Bahreini Nagydíj, Szahír



ÁPRILIS

3–13. Súlyemelő Európa-bajnokság, Batumi

5–7. Férfi vízilabda Európa Kupa, hatos döntő, Split

5–7. Női kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések

6–7. Férfi kézilabda magyar kupa, négyes döntő

9–10. Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések

10./11. Férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező, Oroszország–Magyarország

11. Labdarúgó Európa-liga, negyeddöntő, első mérkőzések

12–13. Női vízilabda LEN Kupa, négyes döntő

12–14. Női kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók

13. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 11. forduló

13./14.: Férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező, Magyarország–Oroszország

14. Forma–1, Kínai Nagydíj, Sanghaj

16–17. Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók

18. Labdarúgó Európa-liga, negyeddöntő, visszavágók

19–20. Női vízilabda Euroliga, négyes döntő

21–28. Asztalitenisz egyéni világbajnokság, Budapest

22–28. Férfi tenisztorna, Budapest

24. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 12. forduló

27–28. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések

28. Forma–1, Azerbajdzsáni Nagydíj, Baku

29–V. 5. Jégkorong, divízió I/A világbajnokság, Asztana

30–V. 1. Labdarúgó Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzések



MÁJUS

IV. 29–5. Jégkorong, divízió I/A vb, Asztana

IV. 30–1. Labdarúgó Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzések

1–5. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók

2. Labdarúgó Európa-liga, elődöntő, első mérkőzések

2–6. Öttusa világkupaverseny, Székesfehérvár

3. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Doha

4. Rögbi, Európai Nemzetek Kupája-sorozat, Magyarország–Luxemburg, Százhalombatta

7–8. Labdarúgó Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágók

9. Labdarúgó Európa-liga, elődöntő, visszavágók

10–26. Jégkorong-világbajnokság, Pozsony és Kassa

11–VI. 2. Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny

11–12. Női kézilabda Bajnokok Ligája, négyes döntő, Budapest

11–12. Női kézilabda EHF Kupa-döntő

11–12. Kajak-kenu rangsoroló verseny, Szolnok

11. Rögbi, Európai Nemzetek Kupája-sorozat, Svédország–Magyarország, Norrköppings

12. Forma–1, Spanyol Nagydíj, Barcelona

15. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló

17–19. Kajak-kenu maratoni országos bajnokság, Győr

18. Női labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő, Budapest, Groupama Aréna

18. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Sanghaj

18–19. Asztalitenisz, férfi Eb-selejtező,rájátszás (magyar válogatott)

23. Férfi kézilabda NB I, döntő, első mérkőzés

24–26. Kajak-kenu válogatóverseny, Szolnok

25. Triatlon, klubcsapat ob, Tiszaújváros

26. Férfi kézilabda NB I, döntő, visszavágó

26. Forma–1, Monacói Nagydíj,Monte-Carlo

27.–VI. 9. Francia nyílt teniszbajnokság (Roland Garros), Párizs

29. Labdarúgó Európa-liga, döntő, Baku

31.–VI. 2. Evezős Európa-bajnokság, Luzern

31./VI. 1./VI. 2. Női kézilabda világbajnoki selejtező, első mérkőzés, Ausztria–Magyarország



JÚNIUS

V. 11–2. Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny

V. 27–9. Francia nyílt teniszbajnokság (Roland Garros), Párizs

V. 31–2. Evezős Európa-bajnokság, Luzern

1. Labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő, Madrid

1–2. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája,négyes döntő, Köln

2. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Stockholm

4–6. Női kézilabda világbajnoki selejtező, visszavágó, Magyarország–Ausztria

4–9. Női vízilabda világliga, szuperdöntő, Budapest

5. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség tisztújító kongresszusa, Párizs

5–9. Labdarúgó Nemzetek Ligája négyes döntő, Portugália

6. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Róma

6–8. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, nyolcas döntő, Hannover

7–VII. 7. Női labdarúgó-világbajnokság, Franciaország

8. Labdarúgó Eb-selejtező: Azerbajdzsán–Magyarország

9. Triatlon, vegyes váltó ob, Balatonfenyves

9. Forma–1, Kanadai Nagydíj, Montreal

11. Labdarúgó Eb-selejtező: Magyarország–Wales

11–16. Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny

12./13. Férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező, Szlovákia–Magyarország

13. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Oslo

14–VII. 7. Labdarúgó Copa America, Brazília

15–VII. 7. Labdarúgó Arany Kupa, Egyesült Államok

15–VII. 13. Labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája, Kamerun

15./16. Férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező, Magyarország–Olaszország

15. Triatlon, középtávú ob, Keszthely

16. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Rabat

17–22. Vívó Európa-bajnokság, Düsseldorf

18–20. Kajak-kenu válogatóverseny, Szolnok

18–23. Férfi vízilabda világliga nyolcas döntő, Belgrád

21–30. Európa Játékok, Minszk

23. Forma–1, Francia Nagydíj, Le Castellet

23. A NOB kongresszusa, a 2026-os téli olimpia helyszínének kijelölése, Lausanne

27–VII. 7. Női kosárlabda Európa-bajnokság, Szerbia és Lettország

29. Triatlon, sprint ob, Baja

30. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Eugene

30. Kerékpár, országúti mezőny-ob – később kijelölendő helyszínen

30. Forma–1, Osztrák Nagydíj, Spielberg



JÚLIUS

VI. 7–7. Női labdarúgó-világbajnokság, Franciaország

VI. 14–7. Labdarúgó Copa America, Brazília

VI. 15–7. Labdarúgó Arany Kupa, Egyesült Államok

VI. 27–7. Női kosárlabda Európa-bajnokság, Szerbia és Lettország

VI. 15–13. Labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája, Kamerun

1–14. Wimbledoni teniszbajnokság, London

5. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Lausanne

6–28. Tour de France országúti kerékpáros körverseny

8–9. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, Székesfehérvár

8–13. Universiade, Nápoly

11–21. Női kézilabda U19-es Európa-bajnokság, Győr

12. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Monaco

12–28. Vizes világbajnokság, Kvangdzsu

13. Balaton-átevezés, Fonyód

13–14. Triatlon világkupa, Tiszaújváros

14. Forma–1, Brit Nagydíj, Silverstone

15–23. Vívó-világbajnokság, Budapest

18–20. Kékszalag, Balatonfüred

20. Hegyikerékpár, országos bajnokság, Kamaraerdő

20–21. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, London

25–27. Kajak-kenu maratoni Európa-bajnokság, Decize (Franciaország)

26–28. Kajak-kenu országos bajnokság, Szeged

27–28. Atlétikai országos bajnokság, Budapest

28. Forma–1, Német Nagydíj, Hockenheim

29–VIII. 7. Maccabi Európa Játékok, Budapest



AUGUSZTUS

VII. 29–7. Maccabi Európa Játékok, Budapest

2–4. Cselgáncs Grand Prix, Budapest

4. Triatlon, váltó ob, Pécs

4. Forma–1, Magyar Nagydíj, Mogyoród

10. Triatlon, hosszútávú ob, Nagyatád

14. Labdarúgó Európai Szuperkupa, Isztambul

18. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Birmingham

20–25. Junior úszó-világbajnokság, Budapest

21–25. Kajak-kenu olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Szeged

23–IX. 8. Női röplabda Európa-bajnokság, Budapest, Lódz, Pozsony, Ankara

24. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Párizs

24–IX. 15. Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny

26–IX. 8. Amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open), New York

29. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Zürich

31–IX. 15. Férfi kosárlabda-világbajnokság, Sencsen

31. Triatlon, rövidtávú ob, Tata



SZEPTEMBER

VIII. 23–8. Női röplabda Európa-bajnokság, Budapest, Lódz, Pozsony, Ankara

VIII. 26–8. Amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open), New York

VIII. 24–15. Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny

1. Forma–1, Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

2–9. Öttusa-világbajnokság, Budapest

5. Barátságos labdarúgó-mérkőzés: Montenegró–Magyarország, Podgorica

6. Atlétikai Gyémánt Liga-verseny, Brüsszel

7–21. Férfi ökölvívó-világbajnokság, Szocsi

8. Forma–1, Olasz Nagydíj, Monza

9. Labdarúgó Eb-selejtező: Magyarország–Szlovákia

9–15. Junior női vízilabda-világbajnokság, Funchal

11–15. Kettesfogathajtó-világbajnokság, Drebkau

11–15. Kajak-kenu olimpiai tesztverseny, Tokió

12–29. Férfi röplabda Európa-bajnokság, Franciaország, Szlovénia, Belgium és Hollandia

13–22. Olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokság, Bologna

16–25. Súlyemelő-világbajnokság,Pattaya

20–22. Evezős országos bajnokság, Velence

22. Forma–1, Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

25–26. Női kézilabda Európa-bajnoki selejtező

27–X. 6. Atlétikai világbajnokság, Doha

28–29. Női kézilabda Európa-bajnoki selejtező

29. Forma–1, Orosz Nagydíj, Szocsi



OKTÓBER

IX.27–6. Atlétikai világbajnokság, Doha

10. Labdarúgó Eb-selejtező: Horvátország–Magyarország

10–13. Kajak-kenu maratoni világbajnokság, Saohszing

12. Triatlon, Ironman-világbajnokság, Hawaii

13. Labdarúgó Eb-selejtező: Magyarország–Azerbajdzsán

13. Forma–1, Japán Nagydíj, Szuzuka

27. Forma–1, Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

27–XI. 3. Tenisz WTA-világbajnokság, Sencsen

30–XI. 2. Magyar nyílt tollaslabda-bajnokság, Budaörs



NOVEMBER

X.27–3. Tenisz WTA-világbajnokság, Sencsen

X.30–2. Magyar nyílt tollaslabda-bajnokság, Budaörs

3. Forma–1, Egyesült Államok Nagydíja, Austin

9–10. Tenisz Fed Kupa, döntő

11–17. Tenisz ATP-világbajnokság, London

17. Forma–1, Brazil Nagydíj, Sao Paulo

18–24. Tenisz Davis Kupa, döntő, Madrid

19. Labdarúgó Eb-selejtező: Wales–Magyarország, Cardiff



DECEMBER

XI. 29–15. Női kézilabda-világbajnokság, Kumamoto (Japán)

1. Labdarúgás, az Európa-bajnokság csoportsorsolása

1. Forma–1, Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi

4–8. Rövidpályás úszó Európa-bajnokság, Glasgow