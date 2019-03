A mumus otthonába utazik szombaton a MOL-PICK

Jorge Maqueda jó játékára nagy szükség lesz. Fotó: Kuklis István

„Kivel játszunk legközelebb?" „A Tatabánya ellen idegenben!" „Juj! Az kemény lesz!" – ez a kis beszélgetés hangzott el csütörtök reggel az egyik szegedi pékség pultjánál, miközben a munkába igyekvő emberek a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatáról beszélgettek.Jön a mumus elleni meccs. Évek óta kemény és izgalmas találkozó jellemzi a két csapat tatabányai összecsapását.Ez nem véletlen, hiszen az egykori Bányász jelenlegi mestere, Vladan Matics együtteseire mindig is jellemző volt a harcosság. Ez Szegeden is bevált, Matics irányításával 2007-ben magyar bajnokságot, majd rá egy évre magyar kupát nyert a Pick Szeged.A magyar bajnoki címvédő remek sorozatot produkált eddig a férfi kézilabda NB I-ben: 20 meccsen 20 győzelmet aratott, egyedüli százszázalékos csapatként az élen áll. Teljes a keret, minden játékos Juan Carlos Pastor vezetőedző rendelkezésére áll, így a spanyol mester a bőség zavarával küzd. Nem lesz egyszerű feladata kijelölni a biztos 14 főt, hiszen a 16-os keretben két fiatalnak szerepelnie kell.Nézzük a Tatabányát, amely jelenleg a harmadik helyen áll. A Szeged 40 pontos, a Veszprém 30, a Grundfos 27. 16 meccsen 13-szor nyertek, egy döntetlent játszottak, és kétszer vereséget szenvedtek. Az egyik fiaskójukat éppen Szegeden szenvedték el, a MOL-PICK 34–27-re győzte le őket.Az ősszel sokáig a második helyen álltak a tabellán, ez köszönhető volt egy bravú- ros sikernek, hazai pályán 26–24-re verték meg a Veszprémet. Jó formában van a Tatabánya, az EHF-kupa csoportkörében a továbbjutó második helyen állnak, úgy, hogy az elmúlt fordulóban a német Hannover otthonában játszottak döntetlent (27–27).Az egykori szegedi beállós, Vladimir Vranjes sérülés miatt nem játszik, helyettese az a Rosta Miklós, aki a nyártól éppen a PICK-et erősíti majd. A hazaiak soraiban ott van Ilyés Ferenc is, aki nagy kedvenc volt a Tisza-parti szurkolók körében. Még mindig meghatározó alakja csapatának, a védelem egyik erőssége.Kemény meccs lesz, de ha a Szeged játssza a saját ritmusát, és betart minden taktikai utasítást, akkor nem lehet gond a győzelem megszerzése. Egy biztos, hogy szurkolókban nem lesz hiány, ismét megtelik a kék híveknek fenntartott szektor.A meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be.