A négy magyar világbajnoki arany még szebben csillog, ha az összképet nézzük - és ezzel az olimpián is kiegyeznénk

Magyar szemmel Milák Kristóf világrekordja volt a vb egyik csúcspontja.

Magyar szempontból érdekesen alakult az úszó-világbajnokság éremtáblázata, kettős érzések fogják el a sportág kedvelőit. Ugyanis üröm vegyült az örömbe, hiszen tíz nemzet is több dobogós helyezést ért el a medencés versenyeken, mint hazánk legjobbjai. Most négy medállal tértek haza klasszisaink, a budapesti világbajnokságon kétszer ennyi alkalommal szólították őket a pódiumra. Kenderesi Tamás és Verrasztó Dávid például esélyesként nem tudott harcolni a legértékesebb helyezésekért, Hosszú Katinkának pedig volt egy meglepő nyolcadik pozíciója.Innentől viszont csak pozitív gondolatok és tények következnek. A négy érem ugyanis mind arany, három világbajnokunk is lett, ebből ketten – Kapás Boglárka és Milák Kristóf – első ilyen győzelmüket aratták, míg Hosszú Katinka történelmi elsőségeket szerzett. Iron Lady becenevű büszkeségünk lett az első női úszó, aki egy számban ötször diadalmasko­dott, a sportágban pedig elsőként sorozatban négyszer nem talált legyőzőre 200 és 400 mé­­ter vegyesen sem. Milák egy megdönthetetlennek hitt világcsúcsot, Michael Phelps tízesztendős, úszódresszes rekordját döntötte meg, míg Kapás Boglárkának óriási meglepetésre hihetetlen hajrája után szólt a himnusz.Ha ebből indulunk ki, máris tudunk mondani egy olimpiai versenynapot, amikor csak úszásban két aranyérmünk lehet, ugyanis 365 nap múlva Milák 200 méter pillangón, Hosszú pedig 200 méter vegyesen bizonyíthatja be újra, hogy ő a világ legjobbja. Az ötkarikás álom szempontjából ezek na­­gyon jó előjelek, a többi ma­­gyar esélyesnek pedig időben jött pofonok lehettek. És akkor még nem is beszéltünk a 400 méter gyorson negyedik helyet bezsebelő Késely Ajnáról, aki már rögtön a finálé után utalt rá: ebből az eredményből motivációt meríthet Tokióra. A váltók is remekeltek, négy kvótát is szereztek, így legalább 24 úszónk lehet majd ott az olimpián, ahol vélhetően aláírnánk a vb-n elért eredményeket.Szokták mondani, hogy egy magyar város is győztese lett a világbajnokságnak, de a mi szívünkben kettő is. Budapest elnyerte a 2027-es vizes világbajnokság rendezési jogát, Hódmezővásárhely pedig ismét nagyon büszke lehet, hiszen többek között Kapás Boglárka, Milák Kristóf és Késely Ajna is rengeteget edzőtáborozik a Gyarmati Dezső Sportuszodában, két magyar arany tehát kicsit vásárhelyi is.Ugyan karrierje során először nem szerzett érmet a ki­lencedik világbajnokságán szereplő Cseh László, nem me­hetünk el szó nélkül legendás versenyzőnk hozzáállása mellett. 33 évesen is óriási alázattal és motivációval úszott, le a kalappal előtte a profizmusáért, amelyből az új generáció rengeteget tanulhat.