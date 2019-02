A pályáról az iskolapadba: Barzó Lilla nem szakadt el a tenisztől, edzőként dolgozik tovább

Nem fordított hátat a sportágnak. Barzó Lilla edzősködik az egyetemi tanulmányok mellett. Fotó: Hajnal Tenisz

Az egyik héten még arról írtunk, hogy a Hajnal Tenisz kitűnősége, Barzó Lilla keményen edz, készül a versenyekre, majd a következő héten már arról számoltunk be, hogy befejezte a versenyszerű sportot, a tanulást választotta.– Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (SZTE ÁJTK), nappali tagozatos jogászhallgatóként tanulok. Amikor abbahagytam a profi teniszezést, nem sok időm volt gondolkodni. Pár hónapon belül már bent ültem az iskolapadban. Az első év nagyon nehéz volt számomra, ha csak belegondol az ember abba, hogy korábban 4-5 órát edzettem naponta, szeptembertől kezdve pedig napi 6-7 órát kellett tanulnom. Nagyon sok lelkierő és kitartás kellett hozzá, hogy itt is megfeleljek az elvárásoknak, és megálljam a helyem mint egyetemi hallgató.Ilyen helyzetben sokakban felmerül a kérdés, hogy nem hiányzik a tenisz? Kíváncsiak voltunk, Barzó Lilla hogyan élte meg a váltást. Most új szerepben is láthatjuk, a Hajnal Tenisz egyik edzője lett.– Sokan kérdezték és a mai napig is kérdezik, hogy hiányzik-e a versenytenisz. Mindig azt mondom, hogy egyelőre nem. Különben nem lennék egyetemista. Nagyon jól érzem magam ott, ahol vagyok, és szeretem, amit csinálok! Hálás vagyok, hogy erre az egyetemre járhatok, és megtaláltam a társaságomat és a barátaimat is. Az, hogy abbahagytam a versenyszerű teniszezést, nem egyenlő azzal, hogy teljesen hátat fordítok a sportnak. Sőt, azzal, hogy edzősködöm, az az elsődleges célom, hogy visszaadjam mindazt a szeretetet és pluszt, amit nekem a tenisz adott. Amit eddig tapasztaltam, az, hogy a gyerekeknek fontos, hogy női edző is legyen a pályán.Szerencsére nagy bizalommal fordulnak felém, tudják, hogy sokat láttam, tapasztaltam. Mindenkit csak biztatni tudok, hogy próbálja ki a teniszt, legyen az kezdő vagy haladó, ugyanis szakmailag rendkívül elismert edzői gárdáról van szó!