A szurkolók sokat segítettek a bennmaradásban a Naturtex-SZTE-Szedeáknak

78–77-re vezetett az utolsó előtti másodpercben a Naturtex-SZTE-Szedeák a TF Budapest otthonában, azonban a hazaiaknak akadt még egy dobásuk: Marko Rikalo triplája azonban nem hullott be, így a második meccset is megnyerte, és bennmaradt a szegedi csapat az A csoportban.



– Nagyszerű szurkolóink vannak, akik ebben a helyzetben is szép számban buzdítottak bennünket a szegedi meccsen és a budapesti visszavágón is – kezdte Juhos Levente, a Szedeák csapatkapitánya.



– Ők adtak erőt nekünk ehhez a közös sikerhez, ami nyilván nem a szó szoros értelmében siker, de legalább a legrosszabbat elkerültük. Andjelko Mandics a szünetben felhívta a figyelmet, hogy többet forgassuk a labdát, úgy érzem, a hatalmas szívünk mellett jó csapatjátékunknak köszönhetjük a győzelmet. Egy ilyen nehéz szezon után bíztunk abban, hogy Fortuna is mellénk áll. Ha nem is hagytam volna abba a kosárlabdát akkor, ha az utolsó dobás beesik, de nagyon fájt volna, ha azzal nyert volna a TF – tette hozzá a 18 pontjával legeredményesebb játékos.



A feljavuló Marko Boltics is kellett ahhoz, hogy behúzza ezt a meccset a Naturtex: az irányító az első két negyedben közel sem azt nyújtotta, mint a párharc első meccsén.



– Az első félidőben nem azt a szintet nyújtottam, amit kellett volna, én voltam a TF hatodik embere. A szünet után lenyugodtunk, tudtuk, hogy higgadtnak kell maradnunk, és aztán mutattunk egy remek öt percet. Rémisztő volt, remegtek a térdeim az utolsó dobásnál, óriási nyomás lett volna rajtunk a harmadik meccsen. Köszönöm a szurkolóink mai és egész éves biztatását! – fejtette ki.



Ha nehezen is, de megvan a párharc, ezzel megmaradt az A csoportos tagság, és egy roppant sok nehézséggel tarkított idény ért véget a szegedi férfi kosárlabdacsapat számára.



A csapat az elmúlt hétvégén a Gellért Szabadidőközpontban lezárta az idényt, közös vacsorával búcsúztak egymástól. Egyelőre nem ismert a következő szezonra a csapat kerete, a vezetőség munkához látott, hogy ütőképes együttest alakítson ki.