A vb-re minden rendben lesz - Az olimpiai bronzérmes Márton Anitát nem a formája, hanem a sok eső zavarja

Amikor kell, majd lök egy nagyot. Fotó: MTI

– Köszönöm, remekül. Minden gyakorlatot tökéletesen meg tudok csinálni. Karrierem végéig gyógytornára kell járnom, ami nem mindig esik jól, olykor vannak fájdalmas részek, de túl kell esni rajtuk.– Tényleg bosszantó az időjárás, hiszen már javában zajlik a szabadtéri szezon, mégis sokat kell termeben gyakorolnunk. Van, hogy majdnem elsüllyed a golyó a sárban. Mindig kimegyünk a pályára, megnézzük az állapotát, aztán logisztikázunk, hogy mi legyen. Azért sem örülünk ennek, mert a hétvégi Budapest Open helyszínén gondot okozna az elmúlt napokhoz hasonló csapadékmennyiség.– Igen. Akkoriban nem figyeltem erre, de a jövőben ez már nem lesz különleges, hiszen lassan a nőknél is a forgásos technika lesz többségben, a férfiaknál pedig ez meg is történt. Nagyon örülök, hogy én voltam az első.– A körülményektől függ, mert ha például esik, máris más a helyzet. Nekem inkább az a fontos, hogy tiszta legyen a dobókör, ne legyen kosz vagy por rajta. Ezért szoktam kicsit bevizezni a cipő talpát, illetve tisztítgatom a dobókört a kísérletek előtt.– Megnyugtatok mindenkit, remek formában vagyok. A hat kilogrammos golyókkal végzett felmérésekből kiderült, hogy jobb fizikai állapotban vagyok, mint a riói olimpia előtt ugyanebben az időszakban. Fejben estem kicsit szét, ugyanis a térdem miatt fontos volt, hogy teszteljük, ez pedig sok versennyel és utazással járt. Nyáron bőven megvan az esélye a 19 méter feletti lökésnek. Amikor kell, összeáll majd a technikám és a mentális felkészültségem, nem is aggódom, hogy a világbajnokságon ne tudnék megfelelő eredményt elérni.