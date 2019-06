Alig 3 év kellett, és újjászületett a labdarúgás Újszentivánon - ettől még az élet is kivirult

2016-ban ugyan sereghajtóként végzett a megyei I. osztályban az Újszentiván SE, azonban ezt nem kiesés, hanem ennél is rosszabb követte, hiszen a településen megszűnt a férfi felnőtt futball. Ezt követte sajnos az utánpótlás is, a női csapat megléte jelentette azt, hogy pattogott a labda a pályán. Azon a pályán, amelyre pazar érzés volt rálépni: dús fű, remek állapotban lévő talaj, nem hiába tartják Csongrád megye egyik legjobb pályájának az újszent­ivánit. Ottjártunkkor gőzerővel készültek a hétvégi bajnokavatásra, hiszen az elmúlt hétvégén bebiztosította bajnoki címét a tavaly nyáron Tóth Gábor vezetésével újjáalakult férfi csapat a megyei IV. osztályban. Hogy mi­­lyen a sors, éppen ott történt ez, ahol a klub újkori történelme elkezdődött: az újjászervezett csapat Ópusztaszeren játszotta első edzőmeccsét, majd néhány hónappal később, június elsején aratott 5–0-s győzelme már bajnoki aranyérmet ért.– A csapatot régi csapattársa­­im, valamint a környező települések olyan fiataljai alkotják, akik nálam játszottak korábban serdülőben vagy ifiben – kezdte Tóth Gábor, az Újszentiván játékos-edzője, aki ha kell, vezeti a kisbuszt egy idegenbeli mérkőzésre, intézi az igazolásokat, gon­­dozza a pályát. – Negyedjére csinálok Újszentivánon csapatot. Most ismét működik valami, remélhetőleg a megyei II. osztályig el tudunk jutni, ez lenne a távlati tervünk – tette hozzá.Kulturált öltöző, egy palánkos műfüves pálya az élőfüves pálya szomszédságában, fedett lelátó a szurkolók számára: egyszóval minden igényt kielégítenek az újszentiváni lehetőségek.– A közösség az erősségünk. Volt, amikor valakit nem is tudtam átöltöztetni, mert csak hetet lehet cserélni, de mi többen vol­­tunk. Akinek csak tíz perc jutott, az a következő héten is eljött a meccsre. Vidéken is mindig megvoltak a cseréink, de persze ehhez hozzátett az eredményesség is. Nem volt cé­­­­lunk a bajnoki cím, de persze örültünk neki. Meccs után mindig összedobjuk a pénzt és csinálunk egy bográcsost, talán jobban is érzik magukat a srácok, mint ha csak úgy beülnénk valahova – nyilatkozta a csapat játékos-edzője.Mint Tóth Gábor kitért rá, az önkormányzat is odaállt az újrainduló csapat mellé: az idegenbeli meccsekre biztosítják számukra a kisbuszt, van szertárosuk, Katika néni mossa a mezeket: de mint megjegyzi, a körülményeik azok, amelyek igazán kiemelkednek ebből az osztályból.– Megbízható emberek al­kotják a csapatot, de próbálok mindenkinek lehetőséget biztosítani. Ehhez persze ilyen ka­­rakterű srácok is kellenek. Akármilyen nokedli bajnokságról is van szó, azért ezt is meg kellett nyerni. Szerintem ezeket a legnehezebb megnyerni, mert olyan pályákon kell játszani, ahol focizni nem nagyon lehet – fűzi hozzá.Nagy kérdés, mi lesz az utánpótlással, hiszen ebben van je­lenleg a legnagyobb hátránya a klubnak.– A környező települések mind a megyeegyben szere­pelnek, ez nem könnyíti a hely­­zetünket. Most próbáljuk elindítani a Bozsik-programot az óvodában, de mire ennek eredménye lesz, az 6-8 év. Épp ezért volt rossz, hogy megszűnt a foci anno, mert a fiatalok szétszéledtek, ezt hosszú idő lesz felépíteni – zárta Tóth Gábor.