Ante Krapic jó ómen lehet: világbajnok kosaras érkezik az újszegedi sportcsarnokba

Edzésben a fiatalok. Rájuk is szükség lehet pénteken. Fotó: Frank Yvette

Egyik utolsó esélyét ragadhatja meg a Naturtex-SZTE-Szedeák a középházért folytatott harcot illetően. A szegedi gárdának ennek eléréséhez az alapszakaszból hátralévő nyolc mérkőzésén kellene ledolgoznia a háromgyőzelemnyi hátrányát a jelenleg tizedik helyen álló Pakssal szemben, ebben pedig kulcsfontosságú lehet a pénteki, Alba Fehérvár elleni meccs. Az Alba ugyanis ebben a szezonban nem úgy szerepel, ahogy azt a szezon előtt várhattuk volna, a székesfehérváriak csupán két győzelemmel gyűjtöttek többet a Szedeáknál, azaz ha sikerülne visszavágni az októberi vereségért, Marko Bolticsék megközelíthetnék ellenfelüket a bajnoki táblázaton.Persze nem lesz ez könnyű, hiszen az Albában ott lesz többek között a spanyol, világ- és Európa-bajnok Carlos Cabezas. A 38 éves kosaras eddig három meccset játszott Magyarországon, átlagban 17 perc alatt hat pontot szerzett, viszont bármikor benne lehet egy kiugró teljesítmény. Az edzőváltáson is átesett székesfehérvári csapat előtt is hasonló célok lebeghetnek, az Alba is a középházért küzd, így mindkét együttes számára fontos meccs lesz a pénteki.A Naturtexben bemutatkozhat a héten szerződtetett új légiós, Ante Krapic. A horvát játékos kiemelte, mikor Zalaegerszegre igazolt, akkor is az Alba ellen játszották az első meccsüket: azt hosszabbítás után megnyerték. Ebben van tapasztalata a Szedeáknak, hiszen ebben az idényben két hosszabbításos csata után is örülhetett, ugyanakkor Andjelko Mandics vezetőedző röviden annyit reagált, inkább eltekintene a ráadás izgalmaitól, és a rendes játékidő alatt lezárná a meccset, természetesen szegedi győzelemmel.Nem csupán a tabella miatt lehet fontos a Szedeák számára a pénteki meccs, hanem azért is, mert ezt követően csupán március elsején játszik újra bajnokit a csapat. A válogatott világbajnoki selejtezője mellett februárban jön a magyar kupa győri nyolcas döntője, így az alapszakasz hajrája előtt – amikor 30 nap alatt hét mérkőzés vár a Szedeákra – nem mindegy, milyen szájízzel tölthetik ezt a szünetet a csapat játékosai. A pénteken 18 órakor kezdődő találkozóról élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik a delmagyar.hu.1. Szolnok 18 16 2 1548 – 1318 0.942. Jászberény 18 13 5 1424 – 1365 0.863. Körmend 18 12 6 1594 – 1485 0.834. Szombathely 18 11 7 1447 – 1379 0.815. Zalaegerszeg 18 11 7 1479 – 1456 0.816. Debrecen 18 10 8 1476 – 1489 0.787. Pécs 18 9 9 1433 – 1398 0.758. Kecskemét 18 9 9 1432 – 1416 0.759. Sopron 18 8 10 1447 – 1464 0.7210. Paks 18 8 10 1467 – 1438 0.7211. Fehérvár 18 7 11 1440 – 1406 0.6912. Kaposvár 18 6 12 1404 – 1449 0.6713. Szedeák 18 5 13 1348 – 1441 0.6414. TF Budapest 18 1 17 1177 – 1612 0.53