Az Astra ellen kezd a Szent Mihály

Kezdődik a tavaszi idény a Szent Mihálynak. Fotó: Kuklis István

Véget ér a téli szünet a női labdarúgó NB I-ben, az újonc Szent Mihály csapata a tabella utolsó előtti, hetedik helyéről várhatja a folytatást. A klub célja, hogy egy pozíciót előrelépjen, hiszen míg a hetediknek osztályozót kell játszania, addig a hatodik biztosan az élvonalban kezdheti meg a következő szezont is. Ennek érdekében alaposan megerősödött a Szent Mihály, amely nyolc új labdarúgót szerződtetett a télen.– Biztos, hogy más csapat leszünk, mint az ősszel – kezdte Hódi Mihály, a Szent Mihály edzője. – Elvégeztük a felkészülés során előírt munkát, a lányokra nem lehet panasz, de ahogy szokták mondani, a próbák után, majd az előadáson dől el, hogy sikeresek leszünk-e, vagy sem – mondta a szegedi csapat trénere.Nem ígérkezik könnyűnek a tavaszi szezon a Szent Mihály számára, hiszen a bennmaradásért kell küzdenie, ez mentálisan is komoly kihívás lehet a lányok számára.– Úgy gondolom, ezen a téren rendben vagyunk. Komoly sérültünk sincs szerencsére. Az Astra tele van volt válogatott játékosokkal, mi más utat választottunk a télen, mint az ellenfelünk. Közel két hónapon át dolgoztunk a télen, hiszen január hetedikén kezdtünk, így nagyon várjuk már a rajtot. Pontszerzést remélek az első meccstől, még ha tisztában is vagyunk azzal, hogy az új játékosok beépítéséhez idő kell – tekintett Hódi Mihály a szombathelyi csapat elleni idénynyitóra. Hozzátette, csak saját magukkal foglalkoznak, bár a riválisok nem igazoltak ilyen mértékben, mint a Szent Mihály.