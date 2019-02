Az ifjabb Rosta is érkezik: a MOL-PICK negyedik idei igazolása a 20 éves juniorválogatott beálló

Fotó: Karnok Csaba

A 130-szoros magyar válogatott beálló, Rosta Miklós fia, ifjabb Rosta Miklós a MOL-PICK Szeged legújabb igazolása a 2019–20-as szezonra. Ő a negyedik érkező – Mikler Roland, Luka Stepancic és Bogdan Radivojevics után –,akinek nagybátyja, Rosta István játszott a Szegedben.– Mielőtt aláírtam a szegedi szerződésemet, mindkettőjükkel beszéltem. Édesapámnak sok babér nem termett ellenfélként. Kiemelte, hogy mindig nagyon nehéz volt a PICK ellen játszani, valamint, hogy az újszegedi sportcsarnoknak fantasztikus atmoszférája van – beszélt döntésének előéletéről ifjabb Rosta Miklós.Az 1999. február 14-én született játékos 2015 szeptemberében, 16 évesen mutatkozott be az NB I-ben, az Eger ellen gólt is szerzett. Érdekesség, hogy pályafutása második és harmadik első osztályú találatát 2016-ban éppen a MOL-PICK Szeged ellen szerezte. Legemlékezetesebb mérkőzése azonban nem ez a Tisza-parti csapat ellen, hanem egy 28–20-as vereséggel végződött magyarkupa-elődöntő.– Fiatalkorom ellenére többször pályára léphettem már a MOL-PICK Szeged ellen. A legemlékezetesebb összecsapás ezek közül a 2017-es debreceni MK-elődöntő, amelyet bár elvesztettünk nyolc góllal, de a második félidőben lehetőséget kaptam, és hatszor betaláltam a szegedi kapuba – emlékezett vissza.Ifjabb Rosta Miklós a nyáron csatlakozik majd a MOL-PICK Szeged keretéhez. 45-ös mezben játszik majd, a számválasztás pedig nem véletlen. Édesapja ebben a mezben játszotta utolsó találkozóját Győrben, a fiú ezt szeretné továbbvinni.A 20 éves játékos előtt friss és követendő példa állhat Bánhidi Bence személyében, aki 21 évesen igazolt Szegedre Balatonfüredről, szintén beállóként. Azóta posztján Európa egyik legjobbjává, a magyar felnőtt nemzeti együttes oszlopos tagjává nőtte ki magát. Rosta tőle, és a szlovén válogatott Matej Gabertől rengeteget tanulhat majd.– Nagy öröm és lehetőség számomra, hogy ilyen játékosoktól leshetek majd el dolgokat. Minél többet szeretnék tőlük tanulni, valamint minél több játéklehetőséghez jutni mellettük – osztotta meg szegedi terveit.Ifjabb Rosta Miklós a jelenlegi szezonban a Grundfos Tatabánya KC színeiben 15 mérkőzésen 16 gólnál tart, míg kettős játékengedéllyel az NB I/B-s Tatában öt meccsen 23-szor volt eddig eredményes. A juniorválogatott NB I-es csapatok ellen négyszer lépett pályára idén, a Gyöngyös, a Mezőkövesd, a Csurgó és a Dabas ellen 24-szer talált be.