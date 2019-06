Az NB I-ben folytatja a PC Trade Szeged NB I/B-s női kézilabdacsapatának edzője

– Váratlanul élt a SZISE megkeresése, nem terveztem, hogy elmegyek Szegedről – vázolta döntése hátterét Vojkovics Gyula. – Át kellett gondolnom és gondolnunk a családommal is a helyzetet, a kislányom csak két hónapos még, de végül úgy döntöttünk, hogy elfogadom az ajánlatot. Nagyon jól éreztem magam Szegeden a csapatnál, szerettem együtt dolgozni a lányokkal. A megkeresés is egyértelműen azért jött, mert egy jól, olykor talán erőn felül is teljesítő csapatot építhettem, amiben remek partner volt minden játékos. Az új edzőnek egy olyan csapatot hagyok itt, amellyel én is nagyon szívesen dolgoznék tovább. Fiatalok, nagyon szeretik a kézilabdát, úgyhogy jó lesz velük dolgozni.



Szegeden egyelőre keresik Vojkovics utódját. Vadkerti Attila, a klub stratégiai igazgatója elárulta, hogy hamarosan megtalálják az új mestert, megkezdték már a tárgyalásokat az esetleges utóddal.



Nagy valószínűséggel csak minimális változás lesz a keretben, a felkészülést július végén kezdi majd el a csapat, továbbra is az a fő cél, hogy helyi, szegedi kötődési kézilabdások szerepeljenek a keretben, amellyel szeretnék a közeljövőben kiharcolni az NB I-es tagságot.