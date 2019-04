Busa halmozta az érmeket: négyszer volt dobogós

Busa Andrea harc közben. Fotó: Nemzeti Versenysport szövetség

A tavaly év végén a NOB által elismert sportág pointfighting szakágának idei egyik legrangosabb megmérettetésén a nőknél Busa Andrea remekelt.A 14 nemzet 900 nevezőjének csatái során a nőknél Busa Andrea megnyerte súlycsoportját, a 65 kg-ot, és szintén egyeduralkodónak bizonyult egy kategóriával feljebb, a 70 kilósok mezőnyében is. A szegedi sportoló a női csapatok versengésében szintén a győztes alakulat tagja volt. Két másik érmet is nyert Olaszországban a civilben tanárként dolgozó magyar kiválóság: a nyílt kategóriában, a súlycsoportoktól független openben második lett, míg a súlycsoportok győztesei számára kiírt, úgynevezett Grand Champion versenyszámban is szerzett egy bronzot.