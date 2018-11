Díjazzuk a legjobbakat: a 49. Év sportolója díjátadó gálánkra készülünk

Idén is a Hungi Vigadóban jutalmazzuk a legjobb Csongrád megyei sportolókat. Fotó: Karnok Csaba

A díjak a héten elkészülnek. Húsz elismerést nyújtunk át hat nap múlva, december 3-án (hétfő) a Hungi Vigadóban, ahol immár negyedik alkalommal látjuk vendégül Csongrád megye sportéleté- nek legjobbjait.Ez lesz a 49. Év sportolója díjátadó gála. Köszönet az elődöknek, hogy létrehozták, megálmodták a vidék legrangosabb ilyen jellegű eseményét.Ismét rengeteg segítséget kapunk. A házigazda, a Hungi Vigadó mindenben partner, igazi karácsonyi hangulatban ünnepelhetjük a legjobbakat. A Docpiano Band szolgáltatja majd a zenét, a CE Glass Industries készíti el az egyedi díjakat, ami igazán különlegessé varázsolja az eseményt.A Context Szeged jóvoltából a sportrovat munkatársai egyenzakóban köszönthetik a résztvevőket. 170 vendéget várunk, ilyen nagy létszámú gálát még nem szerveztünk.Jutalmazzuk az utánpótlást, mert számunkra fontos, hogy a jövő reménységei is díjazva legyenek, az elismeréseket élsportolók adják majd át nekik. A legjobb edzőket, csapatot, egyéni sportolókat, a Csongrád megyei labdarúgó-bajnokságok legsportszerűbb csapatait is jutalmazzuk.Két egykori kollégánkról, Gyürki Ernőről és Gyenes Kálmánról neveztünk el díjat, amelyet azok kapnak meg, akik sokat tettek egy-egy sportágért.Egy hét és kiderül, hogy kik kerülnek fel a dicsőségfalra. Neves sportolókban most sem lesz hiány, hiszen csodálatos évet zárt Csongrád megye sportja.