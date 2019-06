Dzsúdó-érmek a Budapest kupáról, evezős éremhalmozás Bledben

Kovács edző, valamint Sándor (balról) és Szecsei. FOTÓ: SZEGEDI JSE

A Budapest Kupa nemzetközi utánpótlásversenyen 28 országból 1600-an indultak. A nevezők között ott voltak a Szegedi Judo SE sportolói is, ráadásul a 73 kilogrammban az 53 induló közül a Szegedi Judo SE két versenyzője, Szecsei Viktor és Sándor Péter került a döntőbe, ahol előbbi szoros meccsen győzött. Edző: Kovács Szabolcs.A felnőtt országos bajnokságon a még elsőéves junior Tóth Botond a harmadik helyen végzett. Az olaszországi Lignanóban, a junior Európa-kupán 85 versenyző közül 3 győztes és 2 vesztes mérkőzéssel a 9. helyen végzett. A skalpjai között volt a tavalyi junior Európa-bajnokság második helyezettje is. Tóth ezekkel az eredményekkel kivívta a jogot, hogy indulhasson a július 12–14. között rendezendő Budapest Gand Prix-n.A szlovéniai Bledben nemzetközi regattán szerepeltek az NKM Szeged evezősei. Király Csaba az U23-as férfi nyolcassal, Szili Dorina pedig a női négypárevezőssel nyert mindkét nap, míg Daka Zsófia az ifjúsági válogatottal győzött ugyancsak négypárevezősben. Az NKM Szeged érdekeltségű egységek 5 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek Szlovéniában. A versenyzőket Dani Zsolt készítette fel.Az NKM Szeged VE bledi eredményei, elsők: Szili Dorina (a felnőtt négypár tagjaként, két futamban is), Király Csaba (a felnőtt nyolcas tagjaként, két futamban is), Daka Zsófia (az ifjúsági négypár tagjaként).Másodikok: Király Miklós, Szabó Gábor, Rakonczai Péter, Király Anna (az ifjúsági válogatott tagjaként felnőtt nyolcasban, két futamban is), Virág Benke Nimród, Kovács Péter, Kósa András, Kovács Sándor (serdülő négypár), Daka Zs. (az ifjúsági négypár tagjaként), Seres Szandra, Kallai Berta (ifjúsági kettes).Harmadikok: Seres Sz., Király A. (ifjúsági kettes), Tóth Tamara, Lázár Eszter, Seres Sz., Kallai B. (ifjúsági négyes).A Csepelen megrendezett Budapest-bajnokságon három fontos feladat volt az NKM Szeged tanuló 4-es korcsoportja számára. Az egyik az egypár-kvalifikáció, amit mindenki sikeresen teljesített. A lányoknál Moór Niki, a fiúknál négyen is (Ambrus Márk, Kunstár Simon, Horpácsy Kristóf, Vörös Bálint) a legjobb 18 közé jutottak. A másik feladat egy presztízs négypárharc volt a szegediek és a csepeli csapat között, amit még nehezebb kormányossal is sikeresen hoztak az NKM evezősei. A harmadik pedig a tanuló nyolcas tesztje versenyszituációban, amely ezüstéremmel végződött. A tanuló 1–3-as korcsoport a nagyobbak között teljesíthetett, és ha már ott voltak, nem szerénykedtek. A Bagdi Zénó, Hajdú Márton duó kétpárban olyannyira nem, hogy aranyéremmel a nyakukban térhettek haza, míg négypárban Inokai Ádámmal és Pálka Bálinttal kiegészülve bronzérmesek lettek.Budapest-kupa, az NKM Szeged dobogósai, aranyérmesek: Ambrus Márk, Kunstár Simon, Horpácsy Kristóf, Vörös Bálint. Kormányos: Boldogh Lilla (tanuló kormányos négypár), Horpácsy, Vörös (tanuló kétpár), Bagdi Zénó, Hajdú Márton (tanuló kétpár), Ambrus M. (tanuló egypár).Ezüstérmesek: Horpácsy, Kunstár, Vörös, Ambrus, Szierer Balázs, Pécsi Dávid, Masa Kristóf, Pálka Bálint, Csermák Péter (tanuló nyolcas).Bronzérmesek: Moór Nikolett (tanuló egypár), Bagdi, Hajdú, Pálka, Inokai, korm.: Csermák (tanuló kormányos négypár), Kunstár, Ambrus (tanuló kétpár), Pálka, Inokai (tanuló kétpár), Vörös (tanuló egypár).Két NKM Szeged VE-egység is nyert a Tatán rendezett hosszútávú evezős tókerülő versenyen, Molnár Dániel tanítványai közül a lány és a fiú tanuló négypár is az első helyen végzett. A csapatok, lányok: Karácsonyi Réka, Farsang Dorka, Moór Nikolett, Boldogh Lilla; fiúk: Ambrus Márk, Kunstár Simon, Vörös Bálint, Horpácsy Kristóf.Az úszók idei serdülő országos bajnokságát Kecskeméten rendezték, ahol sok szép Csongrád megyei siker született. Az A- és B-döntős szereplések közül kiemelkedik Ugrai Panna (Hód Úszó SE) és Fábián Bettina (Haász SZUE) teljesítménye, hiszen előbbi négy, utóbbi két bajnoki címet szerzett. Rovatunk a héten bővebben is foglalkozik az ob-eredményekkel. Íme régiónk klubjainak A- és B-döntős eredményei.Leány 800 m gyors: 2. Fábián Bettina (Haász SZUE). Leány 50 m gyors: 3. Ugrai Panna (Hód Úszó SE), 4. Pádár Nikoletta (Haász SZUE). Leány 100 m hát: 1. Ugrai Panna, 6. Forján Anna (NICS-HSÚVC). Leány 100 m mell: 6. Pádár Nikoletta. Fiú 1500 m gyors: 16. Paksi Botond (Haász SZUE). Leány 400 m gyors: 1. Fábián Bettina, 6. Pádár Nikoletta, 16. Bella Rebeka (Haász SZUE). Leány 200 m vegyes: 1. Ugrai Panna, 9. Forján Anna. Leány 4×200 m gyors: 4. Haász SZUE (Fábián Bettina, Pádár Nikoletta, Balla Rebeka, Mészáros Kira). Mix 4×100 m vegyes: 8. NICS-HSÚVC (Nagy Petra, Oláh Norbert, Tót Emma, Ágoston Máté). Leány 100 m gyors: 6. Pádár Nikoletta, 11. Balla Rebeka. Fiú 200 m hát: 12. Bányik Barnabás (NICS-HSÚVC). Leány 200 m hát: 1. Ugrai Panna, 3. Forján Anna. Leány 400 m vegyes: 11. Pádár Nikoletta. Leány 4×100 m gyors: 12. Haász SZUE (Fazekas Réka, Mészáros Kira, Balla Rebeka, Pádár Nikoletta). Leány 1500 m gyors: 1. Fábián Bettina. Leány 100 m pillangó: 1. Ugrai Panna. Leány 200 m gyors: 3. Fábián Bettina, 7. Balla Rebeka. Leány 50 m mell: 9. Pádár Nikoletta, 16. Forján Anna. Fiú 50 m hát: 14. Bányik Barnabás. Leány 50 m hát: 16. Tésik Zsófia (Hód Úszó SE). Fiú 100 m pillangó: 2. Pető Bence (Csongrádi Poseidon Úszó Egyesület).Az ausztriai Klagenfurt adott otthont a United World Games nevezetű sport­eseménynek, amelyen 15 sportágban negyven ország indult el. A labdarúgók U10-es korcsoportjában 12 csapat között a DAFC Szeged remekül szerepelt és első lett.A csoportban megverte az osztrák SV Wienerwaldot (5–1), a kenyai Makini Schoolt (13–0), és kikapott az olasz Calcio Banniától (5–4), majd a negyeddöntőben mint legjobb csoportmásodik az osztrák ASK Voitsberget 4–0-ra legyőzte. Az elődöntőben egy másik osztrák csapat, a KAC Klagenfurt elleni siker következett (1–0), a döntő pedig sima volt szegedi szempontból az osztrák Ante Gale Soccerschool ellen (3–0).A csapatot Kozma Szilárd és Ondrejó Dávid készítette fel, a névsora pedig a következő: Börcsök Edvin, Csúcs Zalán, Gyuris Gergely György, Ifkovics Zoltán, Harkai Csanád, Haska Lehel, Lakos Bence, Mádi Flórián, Müller Dávid, Törteli Márk.Eger adott otthont a 69. Bornemissza Gergely nemzetközi ifjúsági és junior ökölvívó emlékversenynek. A Szeged BC-ből Béres Hanna és Ocskó Gergő remek mérkőzést vívott, bár nem az ő kezüket emelték a magasba, míg Király Balázs a dán bajnoktól kapott ki. Megyeri Barbara viszont remek bokszolással a döntőig menetelt, ahol egyhangú pontozással diadalmaskodott.A helvéciai V. Gönczi Róbert Emlékversenyen a Szeged BC nyolc versenyzővel indult: Kulcsár Nimród, Pintér Tamás, Nagy Dániel, Deák Fanni, Petrovics Krisztofer, Gémes Levente, Martonosi János és Ocskó Márk Gergő fantasztikus teljesítménye révén a legeredményesebb csapatnak járó különdíjat megkapta, amelyet Erdei Zsolt, a szövetség elnöke szenélyesen adott át a csapatnak.