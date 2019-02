Egyetértésben a Pick-szurkolók - videó

Lapunk és a Hági Udvar ezúttal is szurkolói klubot szervezett a BL-csoportkörének utolsó előtti fordulójára, ahol nem tört meg Juan Carlos Pastor csapatának francia átka, hiszen a korábbi alkalmakhoz hasonlóan ezúttal sem tudott nyerni a Nantes vendégeként a Pick. A drukkerek és az éppen a születésnapján ujjsérülést szenvedett kapus is úgy látta, ezúttal nem működött a csapat védekezése, és bizony támadásban is akadtak hibák, ez vezethetett a vereséghez. Nagy bosszúságot viszont nem okozott a szurkolók számára sem a csoportkör során a harmadik vesztesen zárt találkozó, hiszen a Tisza-partiak számára nem volt igazán nagy tétje a találkozónak, mivel az már korábban eldőlt, hogy másodiknál rosszabb helyen nem zárhatják a csoportot. Nagy Martin számára ugyanakkor igazán bosszantó a helyzet, hiszen a 20 éves kapus éppen egy olyan periódusban sérült meg, amikor reális esély mutatkozott arra, hogy több időt tölthessen a gólvonal előtt. - Alakul az ujjam, úgy érzem, ha a keddi, Ferencváros elleni meccsre még nem is állok készen, de a jövő hét második felében már teljes értékű munkát szeretnék végezni. Nehéz időszak ez számomra, próbálok minél több időt tölteni a konditeremben, igyekszem kihasználni ezt az időt az erősítésre - mondta állapotáról Nagy Martin.