Első a csapat stabilitása: Joao Janeiro várja már a szegedi szurkolók előtti bajnokikat

Bajnokcsapat. A Szeged-Grosics Akadémia a dóm előtti lépcsőkön az aranyéremmel és a kupával (Germán Tamás kezében). FOTÓ: KISS GERGELY

– Nagyszerű érzés volt. Nagyon keményen dolgoztunk az egész szezonban, végül megérte, mert sikerült megnyerni a bajnokságot. Gratulálok a játékosoknak, a szakmai stábnak és mindenkinek, aki segített a fő célunk elérésében.– Sokat változott. Amikor egy klub a szezon közepén edzőt cserél, mindenképpen változik az arculat. Minden edzőnek megvannak a saját elvei, ötletei és modelljei, ahogyan dolgozik. A lényeg, hogy a játékosaim megértették, befogadták az elképzeléseimet, megfelelően teljesítettek tavasszal.– Nemcsak elégedett, boldog is voltam, de természetesem vannak olyan játékelemek, amelyekben fejlődnünk kell. Ha a mérkőzéseket csak egy góllal nyertük meg, akkor nyilván valahol szenvedtünk, és ez nem minden indok nélkül történt. Egyértelműen fejődnünk kell néhány játékelemben, de melyik edző nem lenne büszke, ha első helyen végez a csapata?– Nem lehet összehasonlítani az előző szezont a következővel. Az előző idényben a bajnokság megnyerésért küzdöttünk, most stabilizálni kell a csapatunkat, ez a legfontosabb. Természetesen a futballban lehetetlen nem létezik, lesz nyolc, vagy kilenc csapat, amely az élmezőnyért küzd majd, mi viszont csak most térünk vissza az NB II-be. Ez meghatározza, egyben behatárolja a lehetőségeinket.– Folyamatosan elemezzük a helyzetet a szakmai vezetéssel, és közösen alakítjuk ki a végleges keretet.– Egy bajnoki cím után általában a közösség sikeréről beszélünk, ezért én is jobban szeretném, ha elsősorban azokat említenénk, akik végig játszották a teljes szezont. Máté János tizenöt találatot szerzett, a kérdést mégsem tartom korrektnek, mivel a csatár is megkapta a lehetőséget, ám a hajrában sérülés, vagy személyes okból nem volt bevethető olyan fontos fellépéseken, mint a Paks II., a Szentlőrinc, vagy a SZEOL elleni bajnokikon.– Nagyon várom, és azt is, hogy Szeged megmutathassa, milyen fontos városa a magyar labdarúgásnak. A klub összes alkalmazottjával összhangban ezúton is kérem a szegedieket, sőt az egész megye lakosait, töltsék meg a gyönyörű stadiont családokkal és szurkolókkal, mert minden mérkőzésen szükségünk lesz a tizenkettedik játékosunkra.