Első a jogi kar órarendje: az Év Csongrád megyei sportolója Korcsik Levente

Az év Csongrád megyei sportolója nagyon büszke a díjra. Korcsik Levente (jobbra) Kiss Mátétól, a WBO nagyközépsúlyú interkontinentális ökölvívó bajnokától vette át az üvegtrófeát. Fotó: Kuklis István

– Életre szóló, nagyszerű érzések ezek, amelyekért megérte küzdeni. Sok energiát felemésztett, hogy a jogi karon végzett tanulmányok mellett ilyen szinten versenyezzek, de jó döntés volt bevállalni. Viszont most vagyok abban a tanévben, amikor az egyébként sem kevés anyagmennyiség tovább növekszik, október óta már alig tudok eljutni edzésre.– Remélhetőleg csak az utóbbi, mert imádok versenyezni, fantasztikus érzés a hazámat képviselni. Két és fél évem van még a diplomáig, most jön a tanulás java, sok gyakorlati képzéssel. Éppen ezért valószínű, hogy a következő két versenyszezont kihagyom.– Persze, nagyon szeretem csinálni, ráadásul a saját érdekem is, hogy hetente legalább kétszer mindenképp eljussak egy tréningre. A versenyszerű úszás a legjobb, az orvosok azt mondták, hogy extrém jók lettek tőle a leleteim, a vesém olyan egészséges, mintha nem is transzplantált lenne.– Sőt, a Délmagyarországtól kapott üvegtrófeát is úgy helyeztem el a szobában, hogy mindig szem előtt legyen. Büszke vagyok az elismerésre, és jó lenne később is hasonló sikereket elérni, de most be kellett látnom, hogy ilyen leterheltség mellett nem tudnék tiszta lelkiismerettel rajtkőre állni. Van már vb-szintidőm, így indulhatnék az angliai világbajnokságon, de nem érnék el olyan eredményt, amit magamtól elvárok. Most a jogi kar órarendje az első, a diploma után pedig meglátom, hogyan tudok visszatérni a versenyszerű úszáshoz.