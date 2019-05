Éremben bízhatnak a szegedi tekések

A csehországi Rokycanyban már csütörtökön elkezdődött a csapat-világbajnokság, hiszen az egyetlen ötfős csoport küzdelmeire több idő szükséges. A magyar válogatott viszont csak pénteken utazik el – a keretben három Szegedi TE-játékossal: Karsai Lászlóval, Kiss Norberttel és Brancsek Jánossal, valamint a csapat orvosával, Csiszér Előddel.



A magyar együttes vasárnap 11.30-kor Olaszország ellen startol, kedden 15 órától Románia következik, majd jövő csütörtökön 11.30-kor a horvátok elleni csoportrangadó lesz.



Jövő pénteken a negyeddöntőket, szombaton az elődöntőket, míg vasárnap a helyosztókat tartják Rokycanyban.

A vb legnagyobb esélyese a címvédő szerb válogatott, amelynek keretében ott van például Zavarkó Vilmos, Ernyesi Róbert, Igor Kovacsics vagy Danijel Tepsa, illetve a németek komoly riválisok lesznek – no meg reméljük, a magyarok is. A férfiak mellett a nők is megküzdenek a vb-címért, és a magyar keret tagja a szegedi Sáfrány Anita.