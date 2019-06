Érmekkel zárta az első féléves versenyidőszakot a Hód Judo, remekelt a teniszező Bíró Melinda

A győztes csapat. A Tömörkény-gimi nyert. Fotó: SZVPS

A Hód Judo Sportegyesület lezárta az első féléves versenyidőszakot, és az utolsó körben egy jövőbe tekintő megmérettetésre indult harcba Solinba, Horvátországba. Ezen a viadalon – a hazai rendszertől eltérő korcsoportos beosztásnak köszönhetően – minden versenyzőjük az egy évvel idősebbekkel is összemérhette tudását a saját korosztálya mellett. A Hód Judo SE 10 fővel képviseltette magát a 18. Nemzetközi Salona Open Croatian Super Cup elnevezésű versenyen a tengerparti kisvárosban, amelyen 9 ország 54 klubjából 644 versenyző indult harcba az aranyérmekért.A csapat legszebben csillogó érmét a diákolimpiai bronzérme után Török Csenge szerezte: ezüstérmet nyert az egy évvel idősebbek között az U12-es kategóriában. A taktikai tanácsokat betartva, szépen versenyzett, a döntőbe jutásért pedig hátrányból tudott bravúrosan fordítani. A döntőben már sajnos érvényesült az idősebb ellenfél rutinja.A legifjabb érmes, a nyolcéves Hangyási Zengő Eszter szintén élete első nemzetközi versenyén bronzérmet szerzett az U10-es kategóriában. Első, meglepően gyors győzelmét követően a második meccsen alulmaradt egy kemény csatában. A harmadik mérkőzésére szépen összeszedte magát, és a vigaszágon eljutott a bronzmérkőzésre. Zengő a harmadik helyért folyó küzdelmet hosszabbításban ipponnal nyerte az aranypontért rendezett harcban.A hódmezővásárhelyi klub diákolimpiai aranyérmese, Hangyási Boróka Anna szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel az U12-es kategóriában. Hangyási Boróka Anna az elmúlt fél évben rengeteget dolgozott a technikái pontosításán a pluszedzéseken, és szép dobásokkal jutott el a legjobb négyig. A döntőbe jutásért rendezett harcban sajnos egyetlen pillanatra hibázott, amit az ellenfél kihasznált, és vezetést szerzett. A meccsen nagyjából 8 olyan indítása volt, amiből éppen csak ki tudott menekülni egy évvel idősebb ellenfele. A bronzmérkőzésen már nem hibázott, ügyesen hozta a meccset.A csapat legrutinosabb versenyzőin már jobban meglátszott a szezon. Az U14-es kategóriában az idei magyarkupa-3. Varga Szabolcs Dominik szerepelt a legjobban, és neki köszönhetően még egy bronzéremnek örülhetett a klub. Nehezen indult számára a verseny, de a bronzéremért folyó csatában már hozta a megbeszélt taktikát és a rá jellemző dzsúdót.A nemzetközi Budapest-kupa győztesek, Ocsák Nimród Zsombor és Ocsák Soma Zénó ebben a szezonban mindenhol érmesek voltak, ahol elindultak. Nem csoda tehát, hogy a végére kellett volna még egy bravúr az éremhez a nagyok között. A 12. évét súroló magyar bajnoki arany- és ezüstérmes Soma az egy évvel idősebb, egy fejjel magasabb, 90–110 kilogrammos 13 éven felüli fiúk között jutott el az elődöntőig. Egy darabig úgy is tűnt, hogy a megbeszélt taktikával kézben tudja tartani a meccset, de aztán egy kevésbé előkészített akciót követően magára emelte az ellenfelét. A bronzmeccsen pedig egy érettebb, gyorsabb ellenféllel találkozott, akivel még nem sikerült tartania a lépést. Soma így az előkelő 5. helyen zárta a versenyt. Nimród mindkét meccsén gyorsan vezetésre tett szert, majd egy-egy figyelmetlenségnek köszönhetően vesztette el a mérkőzést, és ezzel helyezetlenül zárta a tornát.Kiemelendő még a későn kezdő újonc, Juhos Benedek szereplése, aki az U16-os kategóriában szállt harcba, és két nagyon kemény meccset is vívott. A 2-3 perces mérkőzéseket nagyon szépen uralta, folyamatosan mozgatva ellenfeleit, de sajnos rutintalanságából adódóan saját akcióit kontrázták meg tapasztaltabb riválisai.A diákolimpiai 3. helyezettek, Pallai Dóra és Nagy-Tóth Menta, illetve a csapat legfiatalabb tagja, Török Zoltán ezen a versenyen nem tudták még érvényesíteni a technikáikat az idősebbekkel szemben.A versenyzők felkészítő edzői: Hangyási Dávid Botond, Pfeffer Árpád, Ocsák Zoltán.A Szeged-Grosics Akadémia U17-es csapata továbbjutott a korosztályos bajnokság másodosztályáért vívott osztályozó második fordulójába, miután a 3–2-re elveszített első, idegenbeli mérkőzést követően a kiskundorozsmai visszavágón 4–1-re legyőzte a Kisvárdát. Ioan Patrascu és Hadár Attila csapata remek csapatjátékkal, valamint Dobronoky Viktor remeklésének is köszönhetően 6–4-es összesítéssel lépett a következő körbe, ahol a Vác lesz az ellenfele: az első meccset szerdán 17 órától játsszák Kiskundorozsmán, míg a visszavágót szombaton rendezik Vácott.U17-es osztályozó a II. osztályért, visszavágó. Szeged-Kiskundorozsma, 100 néző, vezette: Hanyecz Bence (Vrbovszki, Zahorecz).Szeged-Grosics Akadémia B: Sági – Nagy M., Vajda, Mészáros, Kis B. (Tóth N.), Dobronoky, Holcsik (Horváth L.), Csizmadia, Masa, Ábrahám, Gulyás (Kapic). Edző: Ioan Patrascu.Gólszerzők: Dobronoky (20., 93.), Kis B. (25.), Gulyás (48.), ill. Horbanov (39.).Továbbjutott a Szeged-Grosics Akadémia B, 6-4-es összesítéssel.Remekül szerepelt az elmúlt időszakban a Gellért SE utánpótlás teniszezője, Bíró Melinda. Hazánkban vezeti a 12 évesek ranglistáját, illetve első magyar játékosként kiharcolta a Chamipons Bowl sorozat mesterversenyének döntőjében való részvételt, amelyet Horvátországban, Umagban rendeznek majd meg.Trója Tibor edző és a csapat gőzerővel készül a balatonboglári vidékbajnokságra, jelenleg Szegeden edzőtáboroznak a gyerekek. A rangos és népes versenyen a gellértesek szeretnének eredményesen szerepelni.Az újszegedi sportuszodában rendezték meg a városi középiskolás vízilabda-bajnokságot. Négy csapat vívott ádáz küzdelmet, a végős győzelmet a Tömörkény István gimnázium együttese szerezte meg.ELődöntők: SZTE Gyakorló–Deák 17–2, Tömörkény–Kőrösy 16–7. A bronzéremért: Kőrösy–Deák 15–5. Döntő: Tömörkény–SZTE Gyakorló 7–7 – ötméteresekkel 16–15.A végeredmény: 1. Tömörkény, 2. SZTE Gyakorló, 3. Kőrösy, 4. Deák.A győztes csapat névsora: Karai Nikolett, Prikk Botond, Savanya Brúnó, Bodnár Péter, Mikházi Máté, Kőrffy Kornél, Horváth Dominik, Mekkel Máté, Rácz-Fodor Balázs. Testnevelő: Fekete Zoltán.A Szegedi Vízipólós Suli a jövő héten rangos utánpótlás (2005-ben született gyerekek) viadalt rendez. A K&H Bank-kupán a magyar A és B válogatott mellett a szerb, a horvát és a szlovák nemzeti együttes szerepel.Az első meccseket június 21-én (péntek) rendezik, míg a torna június 23-n (vasárnap) zárul. A magyar válogatott teljes kerete már most péntektől Szegeden készül. Mindkét csapatban több Szegedi Vízipóló Suli-játékos is található, így a szegedi sportbarátok helyi játékosoknak is drukkolhatnak majd a rangos eseményen.Az újszegedi sportuszodában zajló viadalt a szurkolók ingyen tekinthetik majd meg.