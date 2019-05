Fuss, Balázs, fuss!

Fotó: Facebook/Csőke Balázs

A fotó bal oldalán látható, ahogyan egy rajongó színes maskarában a Forrest Gump című film legendás mondatával (Fuss, Forrest, fuss!) is biztatja Csőke Balázst, aki el is mosolyodott, pedig már a kegyetlen viadal utolsó részénél, a maratoni futásnál tartott. A szegedi sportember számára különleges ez a verseny, hiszen évekig a helyszín közelében élt, így hazai futamként tekint rá. – Nagyszerű volt a hangulat, ez is segített a célom elérésben, ugyanis most arra helyeztem a hangsúlyt, hogy élvezzem a versenyzést. Óriási élmény volt, hogy sok barátomat láttam szurkolni – számolt be Facebook-oldalán Csőke Balázs, aki 9 órán belül teljesítette a 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42 km futásból álló távot.