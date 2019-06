Gellért Gábor vezetőedzőt kárpótolta az ifjúsági ob trófeája - Csúcsra van járatva a SZUE

– A felnőtt és az ifjúsági bajnokság eredményeit ellentétes érzelmekkel fogadta, hiszen az első ob-n betegséggel küzdöttek a kulcsemberek, míg a korosztályos viadalon a Haász SZUE lett a legeredményesebb egyesület. Az összkép pozitív?

– Igen, kárpótoltak minket az ifjúsági ob fantasztikus eredményei, amelyek minden várakozásunkat felülmúlták. Azért a felnőtt ob-n is voltak megnyugtató helyezések, ugyanis a fiúk nagyon jól mentek. Az ifjúsági ob-n a pontverseny megnyerése mellett az is fontos, hogy szinte már biztosan kijelenthető: versenyzőink közül Fábián Fanni, Ulrich Botond és Fábián Milán is kiharcolta magának a kerettagságot az ifjúsági Európa-bajnokságra, ahol a világbajnokságra is kvalifikálhatnak.



– Már az ob közben kiemelte, hogy még nagyobb lett volna a szegedi öröm, ha az Eger nem igazol csak erre a versenyre egy Egyesült Államokban élő és edző úszót, hogy jobb eredményeket érjen el.

– Több váltónk és egyéni versenyzőnk is szebb érmet és helyezést ért volna el, ha ez nem történik meg. Inkorrekt lépés, amely elrontja azon edzők és tehetségek munkáját, akik hosszú évek óta itthon készülnek. Ennek az esetnek persze van egy másik olvasata és tanulsága: legyünk mi a legjobbak, minden körülménytől függetlenül. Nekünk erre kell törekedni, hiszen a szabályok lehetővé teszik az ilyen igazolásokat.



– Nincs megállás, jövő héten a serdülő országos bajnokság következik.

– Fábián Bettina eredményeire nagyon kíváncsiak leszünk, 200, 400 és 800 méter gyorson szeretne olyan teljesítményt nyújtani, amelyekkel ott lehet az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Többek is küzdenek a helyért, de Bettina jó versenyző típus, képes megvalósítani az álmát.



– Hétvégén lesz a hagyományos balatonfüredi világkupa, amely egyben nyílt vízi országos bajnokság is. A szegedi résztvevők is Bulgáriában voltak háromhetes magaslati edzőtáborban. Hogy sikerült a felkészülés, mit vár a rangos versenytől?

– Olasz Anna esetében nem erre a viadalra lesz kihegyezve a csúcsforma, neki majd a világbajnokságon kell a legjobbját nyújtania. Ott kell majd a legjobb tíz közé kerülnie, hogy nyugodtan kvalifikálni tudjon az olimpiára. Az elmúlt hetek kemény munkája alatt is bizonyította, mennyire tudatos és érett versenyző, mindent a céljának rendel alá. A realitás az, hogy ott lehet a legjobb nyolc között, de most a vb-re koncentrál. A felnőttek között Farkas Tamás, a junioroknál pedig Vas Luca és Fábián Milán is indul, utóbbi két tehetségünk ebben a szakágban is szeretne válogatott tagságot kiharcolni. Jó eredmények esetén az is előfordulhat, hogy Milán olyan sok világversenyre kvalifikál, hogy szelektálnia kell belőlük.