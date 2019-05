Giacomo idegenben is biztatja Szedeákot

Fiorentina és Szedeák

A Firenze mellől származó Giacomo természetesen a labdarúgás szerelmese is, és a régió legnagyobb csapata, a Fiorentina a kedvenc együttese. Mint hozzátette, sok a hasonlóság a Szedeák és a firenzei csapat között, hiszen mindkét csapat az adott, szűkös lehetőségeiből igyekszik kihozni a legtöbbet.



– A Fiorentina nem olyan rossz, mint a tabella mutatná, de az előző edző, Pioli szerintem nem jól dolgozott. Ezzel a kerettel nem ezt a focit kellene játszatni, a fiatalokat hagyni kellene játszani, nem a védekezésre helyezni a hangsúlyt. Nem voltak szórakoztatóak a meccsek.

Egy olasz barátjának köszönhetően került kapcsolatba a Naturtex-SZTE-Szedeákkal Giacomo Tani. Az olasz férfi egy szegedi informatikai cégnél dolgozik, ám korábban szinte semmi kapcsolata nem volt a kosárlabdával: az iskolában a testnevelő tanára hasonlított ugyan Marko Bolticsra, a Szedeák irányítójára, de a sportágat akkor szerette meg, amikor elkezdett járni a szegedi csapat meccseire.– Öt éve voltunk az első Szedeák-meccsen. A barátom a legtöbb időt otthon, Olaszországban tölti a munka miatt, de jó a kapcsolatom a szegedi szurkolókkal, és ha tehetem, idegenben is drukkolok a fiúknak – mondta Giacomo Tani.Kitért rá, a csapat körüli családias hangulat, valamint a közvetlenség fogta meg a Szedeákban, remek dolognak tartja, hogy az iskolás gyerekekkel is igyekszik tartani a kapcsolatot a klub, amely a jótékonyságról sem feledkezik el.– Ezt a közvetlenséget szeretem a csapatban. Sajnálom, hogy nem járnak többen a meccsekre, mert nagyon kedves srácok alkotják a Szedeákot. Tetszik az a mentalitás is, amit a szerb légiósok mutatnak, a küzdeni akarásuk bámulatos – tette hozzá.Giacomo elmondta, szerinte az idei szezonban a sorsolás sem kedvezett Andjelko Mandics csapatának, hiszen az ősszel elvesztett idegenbeli meccsek miatt messze került a céljától a csapat. Szombaton viszont már jön a TF Budapest elleni osztályozó, ahol a tét az A csoportos tagság. A meccset a szurkolók ingyen nézhetik meg.– Nem lesz könnyű párharc, de a fiúk pontosan tudják, hogy milyen feladat vár rájuk. Ott leszek a szombati, majd a szerdai, pesti meccsen is, remélhetőleg ott véget ér az idény – és számunkra pozitív kicsengéssel!