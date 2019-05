Hazatérése mindig a levegőben volt - Középpontban a szegedi visszavonulást tervező Kiss Csaba

Kiss Csaba újból Szegeden vízilabdázik. Fotó: Kuklis István

– Aki ismer engem, tudja: szenvedélyes lokálpatrióta vagyok. Minden Szegedhez köt, így a távozásomkor sem égettem fel semmit magam mögött. Megmaradtak a jó kapcsolatok, rendszeresen beszéltem a városi vízilabdaélet szereplőivel. A visszatérésem kérdése mindig ott volt a levegőben, ahogy a válasz is. Nem is tudok elképzelni nemesebb feladatot, mint hogy nevelőegyesületemnek segítsek megszilárdítani a helyét az élvonalban.– Természetesen, ez az álmom. Az újszegedi sportuszoda medencéje a bölcsőm, kicsit örülök is, hogy csak jövőre készül el az új uszoda, így visszatérhetek pontosan arra a helyszínre, ahol 20 éves koromig megtanították nekem a sportág alapjait. Hogy mennyi van még bennem? Szerencsés vagyok, hiszen elkerültek a pólósok klasszikus sérülései és műtétei. Mindig is figyeltem a testem jelzéseire, az étkezésemre, így még bírom a gyűrődést. Persze nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy jövőre már 42 éves leszek, szóval most csak az a biztos, hogy egy szezont játszom, utána meglátjuk. Mindenesetre nem untam meg a tréningeket, továbbra is imádok edzeni.– Úgy vélem, nagyon hasznosakkal, az AVUS ugyanis szintén egy frissen feljutó csapat volt, amikor odakerültem, és megszilárdította helyét az élvonalban. Láttam, miként kell felépíteni egy bennmaradást úgy, hogy támaszkodnak az utánpótlásra is. Pontosan ez a terv Szegeden is, mentálisan erős és jó szellemiségű csapattal el is lehet érni. A város és a helyi szurkolók igénylik is a legmagasabb szintű vízilabdát, megérdemelnek egy klubot, amely stabilizálja helyét az OB I-ben.