Helyére került önbecsülés: Bagdi Ferenc a SZEOL után a Szeged-Csanád GA kapusedzője lett

Nem sokat gondolkodott. Bagdi Ferenc városon belül vált csapatot, de egyelőre Gyulán dolgozik. Fotó: Karnok Csaba

– Igen. Nagyon.– Nem kellett gondolkodnom. Kedden ültem le beszélgetni Adem Kapiccsal, már akkor körvonalazódott minden. Megvoltak a feltételek, a munkabeosztás, és végül csak a futballról tárgyaltunk, mert látta, hogy a megegyezésnek nem lesz akadálya. Mondjuk, nem is volt sok időm.– Amíg nem költözünk át Szegedre, addig Gyulán lakom majd. A napi munkában csak így tudok részt venni, a folyamatos ingázás nem lenne jó. Bár a hosszú út alkalmas például az edzéstervek összeállítására, de ebben is lehet hirtelen változás. Jobb, ha állandóan jelen vagyok. Nyugodtabb így a munka, a családom pedig partner volt a döntés meghozatalában.– Mindig piciket léptem előre eddig, és ezt is ennek veszem. A SZEOL-lal fel is jutottunk, ki is estünk, bajnokok voltunk, bronzérmet szereztünk. Elég sok mindent megéltünk, megjártunk közösen, és villámcsapásként ért az NB III-tól való visszalépés. Ekkor egy kicsit elment a kedvem a futballtól, mert rossz érzés, amikor egyik pillanatról a másikra megszűnik az, amit csinálsz. Nem munkának fogtam fel, mert munkán én mást értek. Igaz, hogy dolgoztam már az NB II-ben a SZEOL-lal, de mégis előrelépésnek tekintem, hiszen ez a klub ahhoz képest teljesen más kávéház. Ők kerestek meg, ez pedig az önbecsülésemet is helyre rakta.– Mint nevelőegyesület, működik tovább, ezért az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír a megszűnés miatt, de nevet, mert az utánpótlás, így a kisebbik fiam is jó kezekben van. A bizalom megmaradt a klub felé, hiszen amiért létrehozta Szalai István, azt a funkcióját továbbra is betölti.– Magam szempontjából, ha ugyanígy dolgozhatnék tovább. És ha ez így lesz, akkor az akár azt is jelentheti, hogy a kapusok jó teljesítményt nyújtottak a kitűzött célok elérésében. Az én személyem, a szakmai tapasztalatom biztos fejlődik, és ha egy év múlva megint így beszélgetünk, akkor a csapat is fejlődött. Stábtag vagyok, nem a célok megfogalmazása a feladatom, hanem a kapusok felkészítése.