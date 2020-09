A MOL-PICK Szeged hat koronavírusos játékosa nélkül játszik szerdán BL-meccset

Négy edzésmentes nap után pénteken újra tréningeztek a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának egészséges játékosai, akikre szerdán 18.45-től Bajnokok Ligája-mérkőzés vár a lengyelországi Kielcében a 2016-os BL-győztes ellen.

Az elmúlt héten összesen hat szegedi kézilabdázónál azonosították be PCR-teszt után, hogy megfertőződött a koronavírussal. Ők azóta is hatósági karanténban tartózkodnak és gyógyulnak, míg a felnőttcsapat többi tagja, a szakmai stáb és a munkatársak a pénteken megkapott második negatív teszteredmény után hagyhatták el ismét lakóhelyüket.

A Bajnokok Ligája első fordulójában a karantén miatt a MOL-Pick nem fogadta az újszegedi sportcsarnokban a francia Paris Saint-Germaint, de szombaton Ceglédre sem utazott el magyar bajnoki mérkőzésre. Az egészséges játékosok pénteken edzhettek ugyanis először együtt.

Szerdán 18.45-kor viszont a bombaerős Lomza Vive Kielce – nyáron változott meg a nevük – otthonában már pályára kell lépnie a MOL-Pick Szegednek, hiába nem számíthat kulcsjátékosaira Pastor edző. 14 játékos és a szakmai stáb különgéppel repül Varsóba, majd onnan buszozik Kielcébe. Közösségi oldalán Bánhidi Bence, Dean Bombac és Borut Mackovsek is bejelentette, hogy megfertőződött, így ők hetekig nem húzhatják magukra sajnos a kék mezt tétmeccsen. A másik három koronavírusos játékos kilétéről nincs hivatalos információ, azonban így is kijelenthető, hogy rendkívül tartalékosan kell majd pályára lépnie az elkövetkezendő hetekben a Tisza-parti együttesnek, amely akár a szezon eltervezett céljait is felülírhatja.

Utoljára szeptember 11-én játszott meccset a MOL-Pick Szeged, akkor kiélezett találkozón az újonc Veszprémi KKFT-t győzték le 28–25-re az NB I.-ben.

A nyáron pénzügyi krízisbe került, majd új névadó szponzort talált Kielce a BL nyitányán a német ezüstérmes Flensburg vendége volt. Izgalmas összecsapáson a 49. percben még 26–24-re vezettek a lengyelek, végül a hazaiak nyertek 31–30-ra. Szombaton a Górbik Zabrze otthonában harmadik bajnokijukat 31–24-re nyerték meg.