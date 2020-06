A szegedi nevelésű Révész Ádám a Kecskeméttől a Kaposvárhoz igazolt

Gyerekkori emlék is fűzi új csapatához Révész Ádámot: a 25 éves szegedi nevelésű magasember ugyanis egy szezont követően a Kecskeméttől a Kaposvárhoz szerződött.

A Kaposvárban pattogtat jö­vőre Révész Ádám: a Naturtex-­SZTE-Szedeák nevelése egy Kecskeméten töltött szezont követően váltott. Mint elmondta, elsősorban a következő szezontól élő szabály miatt, ugyanis az új szezonban az első félidőben egy U23-as játékosnak végig a pályán kell lennie, Kecskeméten pedig így várhatóan kevesebb játékperc jutott volna számára.

– Ez a szabály nem váloga­tott szintű magyar játékosként megnehezíti a dolgom. Ka­­posváron nincs igazán meg­­­­határozó magyar fiatal a posztomon, elsősorban ezért vál­­tottam. Szívesen maradtam volna Kecskeméten, de úgy ér­­zem, ott most egy felet hátrébb kellett volna lépnem, itt viszont akár egy lépést tehetek előre, mert több játékperc juthat. Nem olyan vagyok, aki folyama­tosan váltana, a Kaposvár is hasonlóan gondolkozik. Jól ismerem a csapat edzőjét, Fekete Ádámot, és úgy gondolom, egy magyar edző kicsit jobban is törődik a magyar percekkel – fejtette ki a 25 éves kosaras.

Megjegyezte, bár a 2004-es Paks–Kaposvár döntő (amelyet a Kaposvár meg is nyert, és második bajnoki címét szerezte) nagyon meghatározó volt számára, így örül, hogy a somogyiaknál folytathatja.

– Akkoriban Kiss Zsolti meccseire jártunk Paksra, egyik meghatározó élményem volt az a döntő, nem is sejtettem, hogy egyszer én is ebben a klubban játszhatok majd – tette hozzá.

Révész Ádám kitért rá, a lab­­dás edzések nagyon hiányoznak neki, ennek hiányában igen monoton és nehéz időszak volt az elmúlt pár hét, amióta hivatalosan is lefújták a bajnokságot.