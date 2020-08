A Szegedi VSE Budapesten kapott ki

A labdarúgó NB III. Közép csoportjának harmadik fordulójában tegnap az Erzsébeti SMTK vendégeként lépett pályára az SZVSE, amely 3–0-s vereséget szenvedett.

Ahogy Vágó Attila ígérte, több olyan játékos is helyet kapott Pesterzsébeten az SZVSE kezdőjében, aki eddig többnyire a kispadon ült: ilyen volt Zsoldos Ákos, aki eddig egyetlen percet sem játszott, illetve a kapus Molnár Krisztián, Hatvani József és Papp Ádám is csereként csak néhány percet, maximum fél órát kapott korábban.

Az ESMTK együttese az előző idényben még az NB III. Keleti csoportjában szerepelt, és a félbemaradt bajnokság 18. fordulója után az ötödik helyen áll, míg előtte bronzérmes (2018–2019) és második (2017–2018) is volt ugyanitt, azaz egy stabil, mindig az élmezőnyhöz tartozó budapesti csapattal találkoztak a szegediek.

A fővárosi csapat jól kezdte a mérkőzést, hiszen a 11. percben Soós Bence szabadrúgásból elért góljával megszerezte a vezetést. Hiába igyekezett a Szegedi VSE együttese, a 76. percben eldőlt a mérkőzés, amikor Boda József megszerezte a hazaiak második gólját. A 85. percben Lipcsei is betalált fejjel, így az SZVSE maradt egyelőre még pont nélkül.

Vasárnap azonban lehet ja­vítani, hiszen a szegediekhez ha­­sonló képességű Dabas-Gyón érkezik Mórahalomra.

Vágó Attila: – Az első félidőben jól tartottuk magunkat, és a korán kapott gól után benne volt a levegőben az egyenlítés is. A második gólnál azonban hibáztunk, majd a végén megint kaptunk egyet. A szünet után, a 60. percig mindent megtett a csapat, helytállt, a kontráink is veszélyesek voltak, ám az Erzsébeti SMTK ezután érvényesítette a tudásbeli fölényét. Ez a fővárosi együttes ebben a bajnokságban is meghatározója lesz ennek a csoportnak. Vasárnap nagyon fontos mérkőzés vár ránk a Dabas-Gyón ellen Mórahalmon.