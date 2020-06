Asbury volt a nyerő a számok tükrében

Bár az idény már március közepén véget ért, egy kitérő erejéig még visszatekintünk a csonka szezonra a Naturtex-SZTE-Szedeák esetében. Összegeztük, kik voltak a legfőbb kategóriákban a legjobbak a csapaton belül.

Zaklatott szezonja volt a Na­turtex-SZTE-Szedeáknak, amely­­­­nek keretében összesen 18 játékos lépett pályára a 22 le­­játszott bajnokin. A Magyar Ko­­sárlabdázók Országos Szövetségének döntése értelmében az idei szezonban nem hirdetett sem bajnokot, sem kiesőt: és ugyan a szegediek a lefújáskor a 13. helyen álltak, ami akárcsak tavaly, azt jelentette volna, hogy idén is játszania kellett volna egy két győzelemig tartó párharcot a tagsága meghosszabbításáért, viszont feljövőben volt a csapat, és csak két győzelem volt a hátránya a Kaposvárral szemben – igaz, a Szedeák a mezőny egyik tagja, amely 22 meccsel zárta az idényt, hiszen a 21. volt az utolsó teljes forduló.

A pályára lépettek közül Du­­rand Scottot, Kovács Ádámot és Cameron Naylort nem vizsgáltuk, hiszen előbbi két játékos kettő, Naylor pedig csak egy mérkőzésen lépett pályára.

A teljesítményindexek tükrében Brian Asbury hozta a legmagasabb számot. Az amerikai center egyébként a lepattanók tekintetében sem maradt el sok­­kal a csapat legjobbjától, a horvát Ante Krapictól, közelről pedig 70 százalékkal dobott. Ponterős játéka mellé sok gólpassz nem társult, ami pedig szintén érdekesség, hogy az egész szezonban egyetlen alkalommal próbálkozott há­­rompontossal, a Zalaegerszeg elleni utolsó mérkőzésen nem talált be a gyűrűbe kintről. Brian Asbury egyébként a 23.7-es átlagával az NB I/A csoport hetedik legjobb mutatóját tudhatja magáénak.

Morris Currynek ugyan csak nyolc meccs jutott a Szedeákban, de a tengerentúli játékmester így is emlékezeteset nyújtott: ezalatt a nyolc meccs alatt ugyanis a legmagasabb pontátlagot produkálta a szegediek közül – és a VAL-értéket tekintve is csak két tizeddel maradt el Asbury átlagától. Persze Curry teljesítményéhez hozzá kell tenni, hogy a legtöbb időt is ő töltötte a pályán, volt olyan meccs, amikor csak ő volt bevethető a klasszikus irányítók közül, mindezek mellett is hamar beilleszkedett a csapatba, és jól mozgatta a társakat.

A lepattanók terén Ante Krapic bizonyult a legjobbnak: a horvát légiós 6.5 lepattanóját egy 15.7 pontos átlaggal toldotta meg, több kiemelkedő teljesítménye is akadt.

A triplák tekintetében az a Miliszavjlevics teljesített a legjobban, aki az idény közben távozott a Szedeáktól: az év elején érkezett szerb irányító az Oroszlány elleni győzelem alkalmával például 7 hármast is bedobott, 54 százalékos ha­­tékonysággal. Egy másik ki­­emelkedő produktum is olyanvalakihez köthető, aki nem a Naturtexben fejezte be az idényt: Balmazovics hozta ugyanis a szezon legma­gasabb teljesítményindexét, a szerb lé­­giós a Zalaegerszeg elleni idegenbeli, emlékezetes meccsen 40 pontnál, 4 lepattanónál és 13 kiharcolt faultnál, és így 49 VAL-nál állt meg.