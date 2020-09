A 150. születésnapját ünnepelte a szegedi evezés. Az NKM Szeged Vízisport Egyesület a jeles napon a korosztályos futamok és a múltidézés mellett négy emlékplakettet adott át a sportágért sokat dolgozó szakembereknek és versenyzőknek.

Másfél évszázad. Ennyi ideje része a szegedi sportéletnek az evezés. Ezalatt sok minden történt a Tiszán és a vízitelepen, és ezeknek az eseményeknek tökéletes ünnepet szervezett az NKM Szegedi VE, legfőképpen Petrovics Kálmán ügyvezető és Sík Márton szakmai vezető. A rendezvényen fokozottan figyeltek a járvány elleni védekezésre, például a távolságtartásra, illetve többen éppen emiatt nem vettek részt rajta.

A három betétfutam közül a legviccesebb az Akkor és most elnevezésű volt: a fiatalabb korosztály (Szili Dorina, Daka Zsófia, Király Miklós, Király Csaba, Kósa András, Kovács Sándor, Szabó Gábor, kormányos: Király Anna) hajójára rákötöttek három megtöltött másfél literes ásványvizes palackot, vélhetően ennek köszönhetően a régi evezősök hajója (Dani Zsolt, Kónya Gábor, Lobozár Antal, Kitka Gergő, Lengyel Ákos, Csonka Csaba, Vámos György, Haller Ákos, kormányos: Szierer János) nyerte a két nyolcas tiszai versenyét.

A masters közösség sorsolás alapján alkotott két egységet, ahogy az utánpótlás Előttünk az utódok nevű futamának résztvevői is így döntötték el, ki melyik egységben kap szerepet. Az ünnep része volt a díjátadás is: a kétszeres világbajnok Haller Ákos és a klub korábbi versenyzője, jelenlegi edzője, Dani Zsolt mellett Sebesvári Mihály is a kitüntetettek között volt, míg a negyedik plakettet az evezést a II. világháború után újraszervező, legendás Soós István unokája vehette át.

Haller két világbajnoki címet nyert szegedi színekben, és ugyan ritkán jut el evezni, ám kerékpározással, jégkoronggal tartja magát karban. Dani most éppen a jövő heti belgrádi ifjúsági Európa-bajnokságra – zöld jelzést kapott a nemzetközi szövetségtől – készíti fel három versenyzőjét, Sebesvári Mihály pedig egykori edzőként napi szinten szakmai észrevételekkel segíti a klub versenyzőit, edzőit.