Az OSC-Szeged mérkőzést is elhalasztották

Elhalasztották az OSC és a Szeged szombaton (ma) 19 órára kiírt összecsapását a férfi vízilabda ob I nyitófordulójából.

A vlv.hu szaklap számolt be arról, hogy a találkozót nem rendezik meg, a fővárosi klub nem indokolta a döntést, a férfi válogatott közösségi oldala viszont több forrásból is úgy értesült, hogy a hazai csapatban több játékos is egészségi problémákat jelzett, és bár az eddigi vizsgálatok nem mutattak ki koronavírus-fertőzöttséget, az időközben levett minták elemzése még tart.

Az első fordulóból három mérkőzést már korábban elhalasztottak a koronavírus miatt, szombat délelőtt pedig a Szolnoki Dózsa és a Kaposvári VK összecsapását illetően is ez a döntés született, mert a Tisza-partiak egyik játékosának tesztje pozitív lett. Időközben megérkeztek a szolnokiak második vizsgálatának eredményei és kiderült, hogy az első mintavételnél pozitívnak bizonyult játékos mellett egy másik vízilabdázónál is fertőzöttséget mutatott ki a teszt.

Az első forduló programja:

————————-

Eger-KSI SE 18.00

PVSK Mecsek Füszért – BVSC Zugló 19.00

Budapesti Honvéd SE – PannErgy-Miskolci VLC 19.00

elhalasztva:

FTC-Telekom Waterpolo – A-Híd VasasPlaket

UVSE Hunguest Hotels-Debreceni VSE

Tatabánya – Metalcom-Szentes

Szolnoki Dózsa-Kaposvári VK

OSC-Szegedi VE