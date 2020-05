Beszéljenek az eredmények

Elsősorban futballedző a Szeged–Csanád Grosics Akadémia új vezetőedzője, dr. Dobos Barna (49), aki gyógyszerész- és közgazdászvégzettséggel is rendelkezik. A szakember két évre írt alá a labdarúgó NB II-ben szereplő csapathoz.

– Mennyit gondolkodott a szegedi ajánlaton?

– Természetesen több megbeszélésünk is volt, mert szeretem megismerni a feladatot és a klub elvárásait, céljait.

– Mennyire ismeri az új csapatát?

– Magyarország nem igazán nagy, a labdarúgó-szakemberek ismerik egymást, ahogy mi is ismertük egymást a szegedi sportigazgató Adem Kapiccsal. Folyamatosan figyelemmel kí­sérem az első és a másodosztályú csapatokat, valamint az NB III csoportjainak együtteseit, így a Szeged csapatát is jól ismerem. Néhány játékossal pedig már együtt is dolgoztam.

– Saját stábot hoz?

– Elkezdjük a munkát, aztán meglátjuk, ki milyen feladatot lát el, van-e még szükség a kiegészítésre, illetve a változtatásra. A tervezés időszakában vagyunk, elég speciális helyzet a mostani a járvány miatt, amelyben nehéz tervezni. Meg kell tudnom először is, hogy az elmúlt két hónap otthoni edzései után milyen fizikai állapotban van a csapat. A legjobb az lenne, ha minél többet együtt tudnánk edzeni, gyakorolni, de most ennek is meg kell oldani az egészségügyi feltételeit. Még azt sem tudhatjuk pontosan, mikor kezdődik az NB II következő idénye.

– Feljutott a Dunaújvárossal, majd a Zalaegerszeggel az NB I-be. Milyen lesz Dobos Barna csapata Szegeden?

– Először is abból kell kiindulni, hogy Szegeden a gyönyörű új stadionban rendre sok néző előtt játszott a csapat. A szurkolók azt nem szeretik, ha főleg hazai pályán csak védekezik a csapatuk, és néha, néha támad. Természetesen a klub vezetőinek is van egy igénye, amit látni szeretne a pályán. De a legjobban mindig az eredmények beszélnek. A játékos­állományt is ennek megfelelő­­en kell kialakítani. Erre most lenne idő, a kérdés az, mindezt edzésszámban meg tudjuk-e valósítani?

– Pro licences edző, gyógyszerész, közgazdász: mindez együtt működhet?

– Nem. Én labdarúgóedző va­­gyok, ezzel foglalkozom a legtöbbet, ez a fő profilom. Az egész életemet ennek rendeltem alá, ám emellett képeztem magam más területeken is. Amit a gyógyszerkaron élettanból ta­nultam, azt például a terhelés területén jól tudom hasznosítani a labdarúgásban. Közgazdaságtanból van egy általános tudásom, de a szakmát jelenleg nem gyakorlom.