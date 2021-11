Bevált a vudubaba

Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. Választásunk ezúttal a St. Mihályban mesternégyesig jutó Belaidi Ajádra esett, őt választottuk a forduló gólvadászának.

Belaidi Ajád kétséget sem hagyott afelől, hogy ő legyen az el­­múlt forduló gólvadásza lapunknál: a St. Mihály játékosa ugyanis egyedü­li játékosként a hétvégén mesternégyest rúgott a Mindszentnek a 9–0-s győzelem alkalmával a megyei II. osztályban.

– Nehezebb meccsre számítottunk, de szerencsére sikerült korán betalálnunk. Ahogy telt az idő és jöttek a gólok, elment a kedve ellenfelünknek a játéktól, így végül magabiztos győzelmet arattunk – összegzett a 34 éves játékos, aki karrierje során még sosem talált be négy­­szer egy mérkőzésen.

– Ezúton is köszönöm a társaknak, mert jó helyzetekbe hoztak. A négy gólomból három is egy kiugratás után született, egyszer kicsit szerencsém is volt, mert a kapusról becsorgott a labda. A második gólom egy beadás után született, itt nem volt nehéz dolgom. Megjegyezném még, hogy edzőnk, Lehota István nemrég azt nyilatkozta, lehet, egy vudubabára lenne szükségünk, hogy bemenjenek a helyzeteink. Nos, ezt megvettük és meg is szurkáltuk, és úgy néz ki, meg is hozta az eredményt – tette hozzá a St. Mihály játékosa.

Belaidi Ajád kitért rá, örülnek, hogy ez­­zel a meccsel sikerült lezárniuk az elmúlt időszakot, hiszen egy öt­­meccses nyeretlenségi szériából érkeztek a Mindszent elleni találkozóra.

– Az elmúlt hetekben nem tudtuk értékesíteni a helyzeteinket, így kicsit visszább is csúsztunk a tabellán. Szoros a mezőny, úgy gondolom, sok ha­­sonló képességű csapat van a bajnokságban. Két nehéz meccsünk van még az őszi idényből a Székkutas és a Balástya ellen, de remélem, jól tudunk ezen szerepelni, és tovább tudunk kapaszkodni. Szeretnénk az első öt hely valamelyikén vé­gezni – zárta Belaidi Ajád.