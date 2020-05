Boldog nyugdíjas Csányi Béla

Hetvenéves lett az elmúlt szombaton minden idők legeredményesebb magyar tekézője, a németországi Bambergben élő, szegedi származású, kilencszeres világbajnok, 30-szoros magyar bajnok Csányi Béla.

– Boldog születésnapot!

– Nagyon szépen köszönöm. Én is elértem ezt a kort. Egy kicsit nehezen megy még az elfogadása, hiszen bele kell gondolni, és ki kell mondani: 70 éves vagyok. Eddig nem zavart, és remélem, ezután sem zavar, hiszen semmilyen problémám nincs.

– Rendben van az egészsége?

– Jól vagyok, semmi gond. A jelenlegi helyzetben mindenkinek mentálisan kellett odafigyelni magára, hiszen nem tudjuk még, meddig tart. Az egész héten a fejemben volt, hogy most lenne az egyéni világbajnokság, éppen a születésnapomon lett volna az egyéni döntő. Ám így kell elfogadni. Várom már, hogy újra hazamehessek. Áprilisban és májusban összesen hét hetet szerettem volna otthon lenni, ám nem jött össze. És még mindig úgy tűnik, június végéig nem is mehetek, csak az osztrákok engedékenysége révén négy napnál nem régebbi koronavírusteszttel, majd 14 nap karanténnal. Ez van, együtt élünk vele, tudomásul vesszük.

– Kikkel ünnepelt?

– Németországban a család mozoghat, így az előző hétvégén a nejem születésnapját ünnepeltük meg itthon, és most a kint lévő gyermekekkel az enyém következett. Egyedül az otthon élő nagy fiam nem jöhetett el sajnos, de velük is tartunk majd egy összejövetelt, ahogy a szegedi testvérekkel is.

– Minden elért a sportágában, a tekében, amit lehetett?

– Igen. Kilenc világbajnoki, 30 magyar bajnoki címet nyertem, voltam első a Bajnokok Ligájában és világkupán is. Amikor 65 éves voltam, elsőként lettem a nemzetközi szövetség halhatatlanok klubjának tagja, majd Bambergben a világválogatott ellen szerepelhettem edzőként, amikor bejelentettem a visszavonulásomat. Senki sem tudta, mit lépek, de jól döntöttem, hiszen ugyan szellemileg és egészségileg is rendben voltam, de ez volt a legjobb alkalom. Azóta vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, ezen az összejövetelen mondtam igent a felkérésre.

– Milyen a nyugdíjas élet?

– Nagyon jó. Heti egyszer elmegyünk vásárolni, megvesszük a dolgokat, máskor nem mozgunk, mellette kertészkedek. Ilyen hazai és bambergi sportolói élet után jól érzem magam nyugdíjasként.