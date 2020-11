Egészen más szünet várhat rájuk

Elvette az Iváncsa veretlenségét az SZVSE az NB III. Közép csoportjában, ezzel a Vasutasoknak esélyük nyílt rá, hogy egészen más helyzetből várhassák a tavaszi folytatást.

17 forduló után 11 ponttal az utolsó előtti helyen áll az SZVSE, ám az immáron Paksi Péter által irányított szegediek nagy bravúrt hajtottak végre az Iváncsa legyőzésével.

– Úgy alakult a meccs, ahogy terveztük, a masszív védekezés mellett kontrákra rendezkedtünk be. Több lehetőségünk is akadt, egyszer a kapufát is eltaláltuk. Úgy érzem, a Kecskemét elleni meccs is bebizonyította, hogy van keresnivalónk a legjobbak ellen is, akkor nem volt szerencsénk a végén, most viszont mi lőttünk gólt a végén – mondta a 90. percben győztes gólt szerző Fülöp Tibor.

Az SZVSE-től a bent maradó helyek még nyolc pontra vannak, de szoros a középmezőny.

– Csalóka a tabella, sokkal több van a csapatunkban. Sok meccsen óriási egyéni hibákat követtünk el, úgy kaptunk ki. Kellett ez a jó pár mérkőzés, hogy felvegyük az NB III. ritmusát, most érett meg ez a csapat a harmadosztályra. Természetesen kellett a Paksi Péter által adott új impulzus is, mindenkin látszódott, hogy kapott egy új löketet. A hátralévő meccseken szeretnénk bebizonyítani, hogy helyünk van ebben a ligában. Nagyon sokat dolgoztunk, négy meccs alatt kozmetikázni tudjuk az egész félévet. Az Iváncsa elleni győzelemmel megmutattuk, senki nem nézhet le minket, bárki ellen lehet esélyünk – tette hozzá Fülöp Tibor.

Az SZVSE csapatkapitánya megjegyezte, a rutinos játékosok, mint ő maga is, eddig is sokat beszélgettek a fiatalokkal, és egy nagyon jó közeg is alakult ki a csapatnál.

– Sokaknak ez az első NB III.-as szezonja, itt gyorsabb a játék, az indulásunk pedig nem alakult a legjobban. Az elmúlt két meccs alapján viszont azt gondolom, a fiataljaink is elhihetik, hogy megállják a helyüket ebben az osztályban – zárta Fülöp Tibor.