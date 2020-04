Eldőlt! Nem lesz több bajnoki meccse idén a MOL-PICK Szegednek

A Magyar Kézilabda Szövetség az összes általa szervezett versenyét lezárta a 2019–2020-as idényre, vagyis egyetlen felnőtt és utánpótlás bajnokságban sem lesz bajnok és kieső, nem hirdetnek helyezéseket. A nemzetközi kupaindulásról a 2018–2019-es szezon sorrendje dönt.

A koronavírus-járvány miatt március 14-én a Magyar Kézilabda Szövetség visszavonásig felfüggesztette az összes bajnokságát. Ma újabb, végleges döntést hozott a szövetség Elnöksége, amelynek értelmében a 2019–2020-as szezon összes bajnokságát lezárták.

– Fájdalmas, egyeseket méltánytalanul érintő döntéseket kellett meghoznia az Elnökségnek, hiszen eleve nehéz helyzetben van az egész ország és a sportvilág is – jegyezte meg az MKSZ alelnöke, Nagy László. – Nem titok, a férfi szakágat tekintve az Elnökségben élénk volt a párbeszéd az európai kupaindulókról is, és egységesek és eltökéltek vagyunk abban, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy mind a Szeged, mind a Veszprém indulhasson a Bajnokok Ligájában, akárcsak az elmúlt sok-sok idényben, mindkét csapat megérdemli ezt, különbségtétel nélkül, hiszen meggyőződésünk, hogy egyaránt a legszűkebb európai élmezőnybe tartoznak. Erről tájékoztatjuk az Európai Kézilabda Szövetséget is. A rendkívüli helyzet rendkívüli döntéseket igényel, reményeink szerint ebben partner lesz az EHF is – nyilatkozta Nagy.

Azt még egyelőre nem tudni, hogy a Bajnokok Ligája küzdelmeivel mi lesz, ugyanis az Európai Kézilabda-szövetség terve az, hogy júniusban megrendezi a férfiaknál és a nöknél is a nyolcaddöntőket és a negyeddöntőket, míg augusztus 22-23-án Kölnben a férfiak négyes döntőjét. A MOL-PICK Szeged ellenfele a nyolcaddöntőben a címvédő Vardar Szkopje.

A MOL-PICK Szeged közleményt adott ki, ameddig az EHF nem zárja le a BL-t, addig a csapat játékosai az eddigiekhez hasonlóan mindenki marad Szegeden és egyéni edzéstervek alapján készülnek.

– Mivel a Európa Kézilabda-szövetség még nem tekinti befejezettnek ezt a szezont és a jelenlegi tervezet szerint júniusban folytatódna a nemzetközi küzdelem, így a csapat tagjai maradnak továbbra is Szegeden. A kiadott edzésterv alapján edzenek otthon. Egyelőre mi is az EHF döntésére várunk, hogy mi lesz a Bajnokok Ligája küzdelmeivel. Folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot, tájékozódunk a legfrissebb fejleményekről. Egyelőre várunk, nem tehetünk mást – nyilatkozta Kósa Gábor, a MOL-PICK Szeged cégvezetője a klubhonlapon.