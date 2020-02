Értékes döntetlent ért el Siófokon a Szeged-Csanád Grosics Akadémia

A harmadik idei mérkőzésén a harmadik döntetlenjét érte el a labdarúgó NB II-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amely most Siófokon játszott 1-1-et a 24. fordulóban.

Egy pozitívuma biztosan akadt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia siófoki döntetlenjének: megszületett a Tisza-partiak első tavaszi gólja. A labdarúgó NB II 24. fordulójában a tabella harmadikja elleni idegenbeli mérkőzésen a kezdőben kapott szerepet a 17 éves Dobronoky Viktor és Grumics Miroslav is, illetve eltiltása után ott volt szintén a pályán az első perctől Oláh Gergő és Tóth Gábor.

Hatalmas helyzetet hagyott ki a szegedi alakulat előbb a 6., majd a 15. percben: először Grumics az ötösről lőtt centikkel mellé, majd Gajdos labdát szerzett a bal oldalon, az alapvonalig lefutott, majd laposan középre adott. Ott érkezett Zvara, akinek a lövését a gólvonalról vágta ki a siófoki védő, Germán ismétlését pedig szögletre blokkolták a hazaiak. A Siófok nem igazán tudott veszélyt teremteni a vendégkapu előtt.

A 56. percben megszerezte a vezetést a Siófok: Elek B. közelről a Takács által bravúrral oldalra tolt labdát lőtte közelről a hálóba. A 69. percben egyenlített a Szeged: Kóródit buktatták a 16-oson belül, a büntetőt pedig szokás szerint magabiztosan Germán értékesítette.

A hajrában Oláhnak volt egy veszélyes lövése, ami centikkel kerülte el a kaput, a végén pedig beszorult a Siófok, ám újabb találat nem született.

Joao Janeiro: – Az ellenfél két játékosa is lesen volt a góljuk előtt, így ezt nehéz lenyelni, de összességében elégedett vagyok a csapatom teljesítményével. Éppen a héten olvastam egy tanulmányt, amiben benne volt, hogy az első és a második osztályt is figyelembe véve egész Magyarországon a Szeged dolgozta ki eddig a legtöbb helyzetet a szezonban, és biztos vagyok benne, hogy ennek előbb-utóbb az eredményekben és a pontjainkban is meg kell látszódnia.

Siófok-Szeged–Csanád Grosics Akadémia 1-1 (0-0)

Labdarúgó NB II, 24. forduló. Siófok, 500 néző. Vezette:

Veizer Roland (Bede T., Bertalan).

Siófok: Hutvágner – Kővári, Jagodics B., Lorentz, Kiss B. – Réti, Csilus, Tajthy (Horváth A., 69.), Bence (Horváth P., 60.) – Remili, Elek B. Vezetőedző: Gál István.

Szeged: Takács J. – Kuti, Tóth G., Deák, Mohl – Oláh G., Zvara – Dobronoky (Kóródi, 59.), Germán – Grumics, Gajdos (Hudák, 66.). Vezetőedző: Joao Janeiro.

Gólszerzők: Elek B. (56.), ill. Germán (69., 11-esből).

Sárga lap: Bence (16.), Tajthy (67.), Csilus (71.), ill. Germán (73.).