Fontos, hogy a labdarúgásban dolgozhatott

Nyolcvanéves lett az egykori szegedi, makói, hódmezővásárhelyi (és szolnoki, gyulai, szombathelyi) labdarúgóedző, Himer István, aki nagyon szeretné, ha Szegeden NB I.-es futball lenne.

– Mi a hosszú élet titka?

– Mindent megtettem annak érdekében, hogy ne legyen hosszú az életem – lehet, hogy éppen ez. Társaság, barátok, emlékek, tisztelet, becsület: a labdarúgás erről szól, ez is hozzájárulhatott, hogy 80 évesen interjút adok.

– Hogyan érzi most magát?

– Megmondom őszintén, azért már fáradékonyabb vagyok.

– Aktív még?

– Hogy a csudába ne lennék az! A múlt héten még edzést is tartottam Kiskőrösön, ahol szakmai igazgató, tanácsadó vagyok. Az egyik edző beteg volt, beugrottam a helyére. A nyáron min­­­den délelőtt kétórás egyéni képzést tartottam az utánpótláskorú gyerekeknek.

– Hogyan szólították a gyerekek?

– Pista bá. A régi játékosok Mesternek, az pedig hatalmas megtiszteltetés volt, amikor dr. Kováts Gábor feltette a kérdést: Mesterem, most mit csinálunk? Ez mutatta a kölcsönös tiszteletet, a barátságot.

– Most éppen Szegeden találtuk meg, hogyhogy itt van?

– 2005-ben mentem Soltvadkertre, és ott a focisulinál voltam szakmai vezető 2018-ig, közben a nagy csapatot is edzettem, és a megyei kiválasztásban is részt vettem. Kiskőrösön a pályát bezárták, ott egy hotelben laktam, amit most szintén bezártak, ezért két és fél év után költöztem haza Szegedre.

– Van olyan eredmény vagy állomáshely a pályafutásában, amely mind közül kiemelkedik?

– Igen. Amikor 35 évesen NB I.-es edző lehettem Szegeden a SZEOL-nál. Hatalmas dolog volt ilyen fiatalon. 55 éve már…De büszke vagyok a felfedezett tehetségekre, akik a válogatottban is szerepeltek, a volt játékosaimra. Gyulán edzhettem Kocsis Lajost. Baróti Lajos, Lantos Mihály, Lakat T. Károly volt a szegedi lakásomon, hatalmas megtiszteltetés volt barátként tekinteni rájuk. Pintér Attilával, Egervári Sándorral, Pisont Istvánnal beszéltem a születésnapom kapcsán, nem is tudom, mennyien köszöntöttek. Hívtak Szolnokról, Szombathelyről, Gyuláról, Szegedről, Makóról, kö­­­szönöm mindenkinek. A labdarúgásban dolgozhattam – ez jelenti a mindent nekem.

– Dohányzik még?

– Nem.

– Na, ezzel sokakat meglephetett.

– Három évvel ezelőtt egy januári Bozsik-tornán bagózgattam, de nem voltam jól. A kislányom szólt, hogy menjek haza pihenni. Feljöttem a harmadik emeletre, pizsamát vettem, és néztem az Arsenal-­meccset. Fél óra múlva jöttek a rohammentősök, bevittek az ügyeletre, velem volt már a fiam is, majd Deszkre vittek át, ami nem jelentett jót. Kétoldali tüdőgyulladásom volt, és mivel nyolc évvel korábban hasonló bajjal kezeltek, úgy döntöttem, ha hazamegyek, beveszem a gyógyszereket, megeszem a fe­leségem leveseit, a cigit pe­­dig lerakom. Két hét múlva már edzést tartottam, és az sem zavar, ha mellettem szívják. Minden eredményem jó.

– Van még célja, terve a következő évekre?

– Olyan nagy tervem, célom már nincs. Hatalmas dolog, hogy ennyi évet megéltem. Sajnálom, hogy Szegednek nincs NB I.-es csapata.

– Mindig ide érkezünk…

– Hogyne, mikor szívügyem a szegedi futball. Ahogy a szolnoki vagy a szombathelyi is.