Fontos sikert aratott a Szeged SZTE Tatabányán

Mindössze két gólt kapott, kilencet pedig lőtt, így magabiztosan győzött a Szeged SZTE a női vízilabda OB I. 4. fordulójában Tatabányán, míg a tartalékos Hungerit-Szentesi VK 17–8-as vereséget szenvedett a Dunaújváros ellen hazai medencében.

Több rutinos játékosa nélkül fogadta a Szentes a friss kupagyőztes Dunaújvárost. 2–2 után sorozatban lőtt kilenc góllal döntötte el a három pont sorsát a vendégcsapat, míg a hazaiaknál debütált az OB I.-ben Forgó Judit.

A Honvéd ellen aratott sikere után ismét esélyesként ugrott medencébe a Szeged SZTE, ez­­úttal Tatabányán játszottak Varga Tamás tanítványai. Újabb fontos sikert arattak, amelyből erőt meríthetnek a csütörtöki III. Kerületi TVE elleni találkozóra, amelyet az újszegedi sportuszodában végzett sátorállítás miatt Mórahalmon rendeznek meg.

Varga Tamás: – A Honvéd elleni sima siker után még nem mertem nyíltan kijelenteni, de most már nyugodtan mondhatom: ez a két rendkívül magabiztos győzelem azt mutatja, hogy szintet léptünk. A nyári ku­­pasorozatban ezek még szoros párosításoknak tűntek, most viszont nem is volt kérdés a bajnoki pontok sorsa. A két legfontosabb őszi rangadón összesen 30 gólt szereztünk és csak 9 gólt kaptunk. Ezért nagyon keményen megdolgoztak a lányok, akiknek szívből gratulálok. Büszkék lehetnek, ahogy én is az vagyok rájuk, az ilyen meccsekért érdemes edzőnek lenni. Remek fizikális állapotban vannak a játékosaim, kiválóan be­­épültek a nyári igazolások, összetartó a társaság, ráéreztek a taktikára, most pedig úgy védekeztek, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ezután nem lehet más célunk a jövő héten: meg akarjuk rángatni az oroszlán bajszát.

Dömsödi József: – Nehézségekkel küszködtünk a mérkőzés előtt, mert több játékosunkra és a vezetőedzőnkre nem számíthattunk. A fiatalok korrektül szerepeltek, helytálltak a bombaerős Dunaújváros ellen. Sajnos a szokásos hibáink ismét visszaköszöntek, az emberfórok rossz kihasználása, valamint a könnyű labdavesztések. Sokkal nagyobb koncentrációra és fegyelemre van szükségünk, hogy előrébb lépjünk. Összességében elégedett vagyok a mutatott játékkal, jól szolgálta a találkozó a felkészülésünket a fontos, novemberi összecsapásokra. Örülök, hogy újabb fiatal tanítványunk mutatkozott be a felnőtt OB I.-ben Forgó Judit személyében.

Tatabánya–Szeged SZTE 2–9 (0–3, 1–2, 1–3, 0–1)

Női vízilabda OB I, 4. forduló. Tatabánya. Vezette: Bereczki, Nóvé.

Tatabánya: Zirighné Sós – Zantleitner N. 2, Zink, Orbán, Zöld, Szedlák, Keresztes. Csere: Zantleitner H., Gróf, Dobos, Sóti, Kovács, Kenderes. Vezetőedző: Zantleitner Krisztina.

Szeged SZTE: Gyöngyösi – Miklós 2, Tátrai 2, Ráski 4, Bicskei 1, Ármai, Korom. Csere: Regős, Botka, Kurucz, Hasznos. Vezetőedző: Varga Tamás.

Gól – emberelőnyből: 5/0, ill. 4/1.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

Hungerit-Szentes–Dunaújváros 8–17 (2–4, 0–7, 3–3, 3–3)

Női vízilabda OB I., 4. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda, 50 néző. Vezette: Marnitz, Kovács S.

Hungerit-Szentesi VK: Füsti Molnár – Dömsödi 1, Kolarova, Tóth Cs., Kádár 3, Bonca, Csiszár 2. Csere: Maczkó (kapus), Fodor, Kerem 1, Mácsai K. 1, Tóth F., Forgó. Megbízott vezetőedző: Dömsödi József.

Dunaújváros: Magyari – Szilágyi D. 4, Gurisatti 4, Horváth B. 2, Ziegler, Mucsy 2, Szellák 3. Csere: Sajben V. (kapus), Sajben N., Pál 1, Huszti, Sümegi 1. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól – emberelőnyből: 10/2, ill. 4/4.

Ötméteresből: 1/1, ill. 6/4.

Kipontozódott: Fodor, ill. Huszti.